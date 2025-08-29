Szukaj
MENT z Rasmentalismu wypuścił nowy singiel. Gościnnie Faustyna Maciejczuk i Miły ATZ

Mentos przyznał, że zmienił pierwotny tytuł utworu pod wpływem zwrotki rapera.

2025.08.29

opublikował:

fot. mat. pras.

Po kilkunastomiesięcznej przerwie MENT opublikował nowy singiel. „Korony drzew” to owoc współpracy współtwórcy Rasmentalismu z Faustyną Maciejczuk i Miłym ATZ.

Ich pierwszy wspólny numer to energetyczny love song, nawiązujący do najlepszych klubowych brzmień w stylu UK Garage. Z bardzo chwytliwym refrenem i szczerym, pełnym wyznań i emocji tekstem – ma szansę stać się powerplayem na niejednych słuchawkach i klubowych soundsystemach.

„Ogień” przerodził się w „Korony drzew”

Współpraca Mentosa, Miłego ATZ i Faustyny, zaczęła się od niezobowiązującego spotkania w studiu pierwszej dwójki. Do szkicu (o roboczym tytule “Ogień” z jedną zwrotką dołączyła w krótkim czasie Faustyna, śpiewając romantyczno-nostalgicznie-wesoły refren.

Po dograniu drugiej zwrotki Miłego nie pozostało nam nic innego jak ten tytuł zmienić – Korony Drzew. Witam w 2025. Dbajmy o rośliny – komentuje MENT.

