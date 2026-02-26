MAMY TO! PROGRAM MUZYCZNY NEXT FEST 2026 

Foto: K. MakuRAT

To już oficjalne: znamy pełny program muzyczny tegorocznej edycji NEXT FEST Music Showcase & Conference! Do składu dołącza finałowa siedemnastka wykonawców, domykając listę blisko 120 koncertów, które usłyszymy między 16 a 18 kwietnia w Poznaniu. Przed nami trzy dni intensywnych odkryć, wielkich powrotów i muzyki bez barier – sprawdźcie finałowe zestawienie tegorocznego line-upu.

W kwietniu na poznańskich scenach zobaczymy ogłoszonych już wcześniej artystów i artystek, wśród których są m.in. Vito Bambino, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Słoń, Peja Slums Attack, AudioFeels, Kuba i Kuba, Xxanaxx czy John Porter. Obok nich wystąpią debiutanci, którzy już teraz budzą spore emocje, jak Bonaventura, Pola Błasik, Sierpień, Helena Anna, Justyna Chachuła czy Twój, Dawid. Pełną listę artystów można sprawdzić na www.nextfest.pl.

Projekt specjalny: Mezo i Kasia Wilk

Największym wydarzeniem ogłoszenia jest bez wątpienia projekt specjalny duetu, który zdefiniował polski pop i hip-hop lat 2000. Mezo i Kasia Wilk wracają razem na scenę, by przypomnieć kultowe hity jak „Sacrum” czy „Ważne”. Mezo, raper z 20-letnim stażem, udowadnia, że jego twórczość wciąż tętni życiem, a Kasia Wilk – jeden z najlepszych głosów w kraju – wnosi do projektu soul-popową energię i dojrzałość. Na NEXT FEST wystąpią z pełnym, rozbudowanym zespołem, prezentując swoje największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach.

Muzyczne metamorfozy i nowe otwarcia

Na festiwalu zobaczymy też zupełnie nowe oblicze Wojciecha Baranowskiego. Artysta rezygnuje z pseudonimu BARANOVSKI na rzecz osobistego i odważnego materiału pod własnym nazwiskiem, co zwiastuje singiel „Waniliowy”. Solowy, bardzo intymny rozdział otworzy przed nami również Natalia Grosiak (liderka Mikromusic), a Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca „The Voice of Poland”, udowodni, jak jazzowa przeszłość może współgrać z popową odwagą i śpiewaniem „kolorami”.

Dla fanów brudniejszych brzmień punktem obowiązkowym będą Sad Smiles – zespół czterech nastolatków z wygraną w Jarocinie na koncie oraz Kuba Folwarczny, którego gitarowe brzmienie i bezpośrednie teksty nawiązują do najlepszych tradycji lat 90. Skład uzupełniają: projekt EWA KOC (Błażej Król, Dawid Tyszkowski), trio BLVM (post-punk/elektronika), lubelski Tom Pigment oraz performerski pop od Rejsela (alias Chad Slav).

Od klubowych rytmów po ludową energię

Taneczna strona festiwalu to m.in. Oberkas Travel, który udowodni, że polski oberek to materiał na najbardziej transowy koncert edycji. O rytmiczny ruch bioder zadbają też T.Typy (disco/pop) oraz Mick Płacze, który wibrującym popem opowie o poszukiwaniach miłości w Legionowie. Z Paryża dotrze do nas Ola, łącząca aktorstwo ze skrzypcami, a Aurelia zaprezentuje przedsmak nowej płyty produkowanej przez Dj Eproma.

Lokalna siła: Poznańscy twórcy

NEXT FEST gra w Poznaniu i z poznańskimi twórcami. Do ogłoszonych już wcześniej lokalnych składów (m.in. AudioFeels, Sierpień, Szymon Norkowski) dołączają artyści z projektu My Name Is Poznań. Usłyszymy m.in. barekprzestań, którego intymne opowieści nie pozwalają przejść obok nich obojętnie, oraz multiinstrumentalistę Jerzego Koczura, serwującego nostalgiczny indie-bedroom z elementami akustycznymi i brzmieniem trąbki.

Świat na wyciągnięcie ręki i showcase’owe sojusze

NEXT FEST wychodzi poza granice, goszcząc artystów z Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier, Kanady, Niemiec, Danii, Czech oraz Białorusi. Zobaczymy m.in. islandzką Virgin Orchestra czy brytyjskie trio Ebbb. Ważnym elementem festiwalu są sojusze z wytwórniami, które promują swoje najciekawsze debiuty. Obok wcześniej ogłoszonych Kayax, Hi Vibe, Niebieski Label i SZUM, swoje sceny zaprezentują również: Wytwórnia Tematy, Independent Digital, Peleton Records oraz Next Music. To idealna okazja, by poznać przyszłe gwiazdy polskiej sceny.

Welcome to the Jungle: edukacja, biznes i zdrowie

Hasło „Welcome to the Jungle” firmuje tegoroczną konferencję branżową. To trzy dni skupione na edukacji, konkretnych narzędziach do rozwoju w muzycznej dżungli oraz niezwykle ważnym temacie zdrowia psychicznego w branży (strefa MIND SPACE). To tutaj profesjonaliści i debiutanci spotykają się, by wymieniać doświadczenia. Trwa nabór dla delegatek i delegatów (do 22 marca) oraz akredytacje dla mediów (do 8 kwietnia).

Znamy już prawie wszystkich, ale emocje będą trzymać do samej wiosny. Wciąż trwa konkurs 33 Records, w którym stawką jest kontrakt płytowy – trójka finalistów dołączy do programu festiwalu, a ich nazwiska poznamy po 15 marca. Czekamy też na finał NEXT AWARD. Kto pójdzie w ślady Wiktora Dyduły? W tym roku to Wy wybierzecie zwycięzcę na nowych zasadach, a na najlepszy zespół czekają nagrody. Do zobaczenia w Poznaniu!

NAJWAŻNIEJSZE INFO: