Malik Montana zagra na Sylwestrze z Dwójką 2025 – wielka gala przed katowickim Spodkiem

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

W tegorocznym Sylwestrze z Dwójką pojawi się jeden z najgłośniejszych raperów polskiej sceny – Malik Montana. Gala odbędzie się 31 grudnia 2025 roku przed katowickim Spodkiem i zapowiada się jako jedno z największych widowisk sylwestrowych w kraju.

Start wydarzenia zaplanowano na godz. 19:50. Udział Malika Montany w line-upie potwierdzają także inni artyści, a raper już zebrał gratulacje – m.in. od kolegi po fachu, Diho.

Co to oznacza dla Malika Montany i fanów?

Dla Malika Montany występ na scenie Sylwestra z Dwójką to ważny krok – pozwala połączyć rapową energię z dużą widownią telewizyjną. Gala organizowana przez Telewizję Polską gwarantuje szeroki zasięg, a obecność rapera w takim line-upie podkreśla rosnącą pozycję hip-hop w mainstreamie.

To także szansa dla fanów: jeśli nie zdążyli pojawić się na jego koncertach w 2025 roku – spektakularny występ na żywo w noc sylwestrową może być okazją, by zobaczyć artystę w specjalnej oprawie show.

Kogo jeszcze zobaczymy na Sylwestrze z Dwójką 2025

Wydarzenie ma być wielogatunkowym widowiskiem. Oprócz Malika Montany w line-upie znalazły się nazwiska z różnych stylów muzycznych – od popu, przez rock, po polskie i zagraniczne gwiazdy. Na scenie wystąpią: Ich Troje, Maryla Rodowicz, DODA, Justyna Steczkowska, Kayah, Piersi, Piotr Kupicha i Feel, Oskar Cyms, Roxie, Viki Gabor, CLEO, Kuba Badach, Margaret, Michał Szpak, Dawid Kwiatkowski.