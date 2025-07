Malik Montana wie, czego pragną jego fani i właśnie to im daje

fot. mat. pras.

Malik Montana dał fanom przez kilka miesięcy zatęsknić za swoimi nowymi numerami, ale ostatnio znowu jest natarciu. Przypomnijmy – na przestrzeni ostatnich kilku tygodni dostaliśmy singiel „Wracam” z Blanką, dwa kawałki projektu Tax Free, który Malik tworzy wspólnie z Kaziorem. Teraz czas na solowy kawałek.

Malik wraca z solowym kawałkiem

„Belly Dance” to porcja takiej twórczości Malika, którą fani kochają najbardziej. Raper wie, na co czekają jego słuchacze i postanawia im to dawać.

„Ona po wszystkim pyta mnie, czy przytulę ją / Dam jej Back Seat, Back Shots i odpulam ją” – słyszymy w nowym utworze Malika Montany.

Kiedy kolejne nowości? Wygląda na to, że niedługo.