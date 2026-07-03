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Malik Montana: „Nie będę kłamać, czasem mi się też zdarza ruch*ć te brzydkie”

Malik, Kazior i 730 Huncho stawiają na uliczny viral

2026.07.03

opublikował:

Malik 2026

Tax Free nie zwalnia tempa. Projekt tworzony przez Malika i Kaziora zaprezentował nowy singiel „UUU AAA”, który już od pierwszych zapowiedzi wzbudza duże zainteresowanie fanów ulicznego rapu. W utworze gościnnie pojawia się również 730 Huncho, dla którego jest to kolejna współpraca z duetem.

„UUU AAA” – nowa propozycja od Tax Free

Nowy numer „UUU AAA” to kolejna odsłona charakterystycznego stylu Tax Free. Malik i Kazior po raz kolejny udowadniają, że nie zwalniają tempa i regularnie pracują nad nową muzyką.

Twórcy podkreślają, że w studiu nie ma miejsca na przestoje, a efektem tej konsekwencji jest kolejny singiel utrzymany w ulicznym klimacie, który ma szansę stać się internetowym viralem.

730 Huncho ponownie z Tax Free

Gościnnie w utworze pojawia się 730 Huncho, który doskonale odnajduje się w stylistyce projektu. To już druga współpraca rapera z Tax Free.

Wcześniej artyści połączyli siły przy singlu „Delegacja”, który ukazał się w ubiegłym roku i spotkał się z pozytywnym odbiorem słuchaczy. „UUU AAA” potwierdza, że ich muzyczna współpraca nadal rozwija się w dobrym kierunku.

Za produkcję odpowiadają CUZCO$ i Lot808

Warstwę muzyczną nowego singla przygotowali CUZCO$ oraz Lot808, którzy odpowiadają za nowoczesne, mocne brzmienie idealnie wpisujące się w charakter projektu Tax Free.

Produkcja łączy dynamiczne bity z uliczną energią, tworząc utwór, który ma potencjał, by na długo zagościć na playlistach fanów polskiego rapu.

Tax Free konsekwentnie buduje swoją pozycję

Kolejna premiera pokazuje, że Tax Free konsekwentnie rozwija swój projekt i regularnie dostarcza nową muzykę. „UUU AAA” to propozycja skierowana do fanów nowoczesnego rapu, mocnych bitów i charakterystycznego ulicznego stylu, z którego słyną Malik i Kazior.

 

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