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Major SPZ o kokainie, seksie, depresji, próbie samobójczej i mieszkaniach sprzedawanych przez długi

Muzyka jako terapia i sposób na odbudowę życia

2026.07.15

opublikował:

Major SPZ Zurnalista

kadr z podcastu Żurnalista

Major SPZ w najnowszej rozmowie z Żurnalistą opowiedział o najtrudniejszych momentach swojego życia. Raper poruszył tematy, o których przez lata mówiło się niewiele – dzieciństwo w Szczecinie, biedę, więzienie, uzależnienia, problemy psychiczne, toksyczne relacje oraz próbę odebrania sobie życia.

Rozmowa nie jest jednak wyłącznie historią upadku. Major SPZ mówi również o zmianie, ojcostwie, rodzinie, muzyce jako formie terapii i próbie rozpoczęcia życia od nowa.

Major SPZ o trudnym dzieciństwie i dorastaniu w Szczecinie

W rozmowie z Żurnalistą Major SPZ wrócił wspomnieniami do dzieciństwa spędzonego w Szczecinie. Raper opowiedział o realiach lat 90., biedzie oraz środowisku, w którym dorastał.

Jak wynika z jego relacji, młodość była dla niego okresem pełnym trudnych doświadczeń. W tamtym czasie kontakt z ulicznym światem, pierwszymi strukturami przestępczymi i niewłaściwymi wzorcami sprawił, że zaczął inaczej patrzeć na pojęcie siły i szacunku.

Artysta przyznał, że kiedyś wydawało mu się, iż „prawdziwy facet” powinien mieć za sobą więzienną przeszłość. Dziś patrzy na to zupełnie inaczej i uważa, że był to mechanizm, który prowadził do kolejnych problemów.

Więzienie zabrało mu młodość. Po wyjściu musiał nauczyć się życia od nowa

Jednym z ważnych tematów rozmowy było doświadczenie więzienia. Major SPZ opowiedział o tym, jak pobyt za kratami wpłynął na jego życie i jak trudno było odnaleźć się po powrocie na wolność.

Raper przyznał, że po wyjściu musiał nauczyć się funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości. Świat wokół niego się zmienił, a on sam musiał zbudować swoją tożsamość na nowo.

W rozmowie pojawia się refleksja, że więzienie nie było symbolem siły czy sukcesu, ale doświadczeniem, które odebrało mu część młodości.

Major SPZ o kokainie, hazardzie i życiu na granicy

Raper otwarcie mówił również o okresie, w którym pojawiły się problemy związane z używkami, hazardem i ryzykownym stylem życia.

W rozmowie poruszony został temat kokainy, kasyn, pieniędzy oraz decyzji, które z czasem zaczęły prowadzić do coraz większego chaosu.

Major SPZ wspominał także okres, w którym duże znaczenie miały drogie przedmioty – zegarki, złote łańcuchy oraz pieniądze zarabiane dzięki muzyce. Z czasem okazało się jednak, że materialny sukces nie rozwiązał problemów, które narastały wewnątrz.

Problemy finansowe i mieszkania sprzedawane przez długi

Jednym z trudniejszych tematów rozmowy były kwestie finansowe. Major SPZ opowiedział o sytuacjach, w których zadłużenie i złe decyzje doprowadziły do utraty stabilności.

Raper wspomniał o mieszkaniach sprzedawanych z powodu długów oraz o konsekwencjach życia pod presją pieniędzy i zobowiązań.

Historia ta pokazuje, że nawet sukces widoczny z zewnątrz może kryć za sobą poważne problemy.

Major SPZ o depresji, psychozie i próbie samobójczej

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów rozmowy były wspomnienia dotyczące zdrowia psychicznego.

Raper opowiedział o depresji, stanach paranoicznych i momencie, w którym znalazł się na granicy wytrzymałości psychicznej. W rozmowie padł również temat próby odebrania sobie życia.

Major SPZ nie ukrywał, że był to jeden z najtrudniejszych etapów jego życia. Dziś mówi o tych doświadczeniach jako o części swojej historii i drodze do zmiany.

Muzyka jako terapia i sposób na odbudowę życia

W rozmowie z Żurnalistą Major SPZ podkreślił znaczenie muzyki w procesie wychodzenia z kryzysu.

Rap stał się dla niego sposobem na uporządkowanie emocji, opowiedzenie własnej historii i zmierzenie się z przeszłością.

Artysta pokazuje, że muzyka może być nie tylko formą ekspresji, ale również narzędziem pomagającym przepracować trudne doświadczenia.

Ojcostwo, rodzina i nowe podejście do życia

Drugą stroną rozmowy jest historia zmiany. Major SPZ mówił o ojcostwie, swoim synu oraz rodzinie jako wartościach, które pozwoliły mu spojrzeć na życie inaczej.

Raper opowiedział także o Norwegii i budowaniu nowej codzienności z dala od dawnych schematów.

Dziś jego celem nie jest powrót do autodestrukcyjnego stylu życia, ale stworzenie stabilniejszej przyszłości.

 

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