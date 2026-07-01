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Madonna otworzyła drzwi do swojego domu w Londynie. Pokazała najcenniejsze pamiątki

Gwiazda zaprosiła kamery do swojej londyńskiej rezydencji

2026.07.01

opublikował:

madonna yt

Madonna, jedna z największych ikon światowej muzyki, otworzyła drzwi swojego domu w Londynie i pokazała przedmioty, które mają dla niej wyjątkowe znaczenie. Materiał powstał przy okazji sesji dla magazynu Vogue Italia, którego gwiazda pojawiła się na okładce.

Artystka oprowadziła widzów po swojej rezydencji, opowiadając historie związane z najcenniejszymi pamiątkami gromadzonymi przez lata.

Autoportret Fridy Kahlo spełnieniem wielkiego marzenia

Jednym z najważniejszych elementów kolekcji Madonny jest autoportret Fridy Kahlo. Wokalistka zdradziła, że marzyła o posiadaniu tego dzieła już od momentu przeprowadzki do Nowego Jorku na początku swojej kariery.

Jak przyznała, obraz przez lata symbolizował dla niej spełnienie marzeń oraz drogę, którą przeszła jako artystka.

Rodzinne pamiątki mają dla niej największą wartość

Podczas wizyty w swoim domu Madonna pokazała także drewniany różaniec należący niegdyś do jej zmarłej matki. Artystka podkreśliła, że jest to jeden z najbardziej osobistych przedmiotów w jej kolekcji.

Nie zabrakło również pamiątek wykonanych przez dzieci gwiazdy. Wśród nich znalazła się rzeźba zaprojektowana przez jej syna oraz ręcznie szydełkowany koc wykonany przez córkę.

Pluszowa ośmiornica z wyjątkową historią

Jednym z najbardziej zaskakujących przedmiotów zaprezentowanych przez Madonnę była pluszowa ośmiornica. Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła zabawka, dla artystki ma ogromną wartość sentymentalną i wiąże się z ważnym okresem jej życia.

Wokalistka nie kryła wzruszenia, opowiadając o znaczeniu tej niezwykłej pamiątki.

Madonna odsłania bardziej prywatne oblicze

Materiał przygotowany dla Vogue Italia pozwala zobaczyć Madonnę z mniej oficjalnej strony. Zamiast scenicznych kostiumów i koncertowego rozmachu widzowie poznają historię kobiety otaczającej się przedmiotami pełnymi wspomnień, rodzinnych emocji i artystycznych inspiracji.

 

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