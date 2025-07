Live Nation zaprasza na premierowy koncert Eveliny Ross

fot. Wiktor Franko

4 października w warszawskim Niebie wystąpi Evelina Ross. Artystka będzie promowała wydany w kwietniu album „Zołza”. Organizatorem koncertu jest Live Nation. Bilety są już w sprzedaży.

Z Sydney do Warszawy

Muzyka towarzyszy jej od dziecka – śpiew i gra na gitarze zawsze były jej największą pasją. Pierwsze doświadczenia sceniczne zdobywała nie w salach koncertowych, lecz na ulicach Australii. To właśnie tam odkryła, że największą radość daje jej tworzenie muzyki i bezpośredni kontakt z ludźmi. Ciepłe przyjęcie przez tamtejszą publiczność zainspirowało ją do nagrania pierwszego autorskiego materiału jeszcze w Sydney.

Po powrocie do Polski w 2020 roku Evelina Ross kontynuowała swoją artystyczną drogę, jednak to lata 2023–2024 stały się dla niej okresem intensywnych muzycznych poszukiwań. Jej nowe piosenki przyciągnęły uwagę Patricka The Pan, co doprowadziło do współpracy artystów i powstania nowego materiału. Efektem jest debiutancki album „Zołza” będący podsumowaniem wspólnej pracy oraz odzwierciedleniem dotychczasowej drogi i muzycznych poszukiwań Eveliny. Z utworami z płyty po raz pierwszy wystąpi na Olsztyn Green Festivalu, a koncertem w klubie Niebo oficjalnie zadebiutuje na scenie klubowej.