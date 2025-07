Legendarny instrument Led Zeppelin trafi na aukcję. Może osiągnąć wartość 50 000 funtów

foto: mat. pras.

Gitara Gretsch Chet Atkins 6120, należąca niegdyś do Jimmy’ego Page’a z Led Zeppelin, zostanie wystawiona na aukcji w Wielkiej Brytanii. Szacowana wartość instrumentu to od 30 000 do 50 000 funtów. Co ciekawe, ponad 50 lat temu została ona rozdana za darmo przez magazyn NME w ramach konkursu.

Historia gitary – od Jimmy’ego Page’a do prywatnej kolekcji

W 1974 roku magazyn NME zorganizował konkurs, w którym nagrodą była właśnie ta wyjątkowa gitara. Aby wygrać, uczestnicy musieli dopasować sześć gitar do ich słynnych właścicieli. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się Charles Reid z północnego Londynu. Nagrodę odebrał osobiście z rąk Jimmy’ego Page’a.

W 1990 roku Reid sprzedał gitarę muzykowi Philowi O’Donoghue z zespołu Wild Angels. Instrument pozostał w jego posiadaniu aż do jego śmierci w 2025 roku. Teraz jego rodzina postanowiła wystawić gitarę na aukcję.

Aukcja gitary Jimmy’ego Page’a – kiedy i gdzie?

Aukcja odbędzie się 9 września 2025 roku w domu aukcyjnym Gardiner Houlgate w Corsham, Wiltshire. Oprócz samej gitary licytujący otrzymają także oryginalne dokumenty, w tym egzemplarz magazynu NME z 1974 roku, który dokumentuje konkurs i przekazanie instrumentu przez Jimmy’ego Page’a.

Dlaczego Gretsch Chet Atkins 6120 ma taką wartość?

Gitara pochodzi z 1957 roku i jest uznawana za jeden z najbardziej kultowych modeli hollow-body. Jej wyjątkowe brzmienie i charakterystyczny pomarańczowy kolor sprawiły, że cieszyła się popularnością wśród wielu znanych muzyków. Związek instrumentu z legendą rocka, jaką jest Jimmy Page, znacząco podnosi jego wartość kolekcjonerską.

Ikoniczny instrument Led Zeppelin w rękach fanów?

Dzięki tej aukcji kolekcjonerzy mają szansę nabyć nie tylko wyjątkowy instrument, ale i autentyczny fragment historii muzyki rockowej. Gitara, która kiedyś była rozdana w konkursie, dziś może osiągnąć wartość nawet 50 000 funtów. To dowód na to, jak bardzo wzrosło znaczenie pamiątek związanych z zespołem Led Zeppelin.