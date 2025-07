Laura Jane Grace oskarżona o przemoc domową wobec żony

fot. mat. pras.

W miniony piątek Laura Jane Grace, wokalistka zawieszonego od kilku lat Against Me!, wydała solowy album. Niestety, zamiast o krążku „Adventure Club” w przestrzeni publicznej mówi się oskarżeniach wysuwanych pod adresem Laury przez jej żonę. Paris Campbell Grace, która jest współautorką części tekstów nowego krążka, poinformowała, że nie czuje się niebezpiecznie we własnym domu i zaapelowała do żony, by go opuściła. „Zamknęłam się w biurze z rzeczami. Jestem naprawdę przerażona” – napisała w mediach społecznościowych.

Paris zarzuciła Laurze m.in. codzienne ataki „irracjonalnej wściekłości” oraz wypominanie jej przeszłości jako pracownicy seksualnej. Według relacji Paris, Laura Jane Grace miała obsesyjnie przeszukiwać internet w poszukiwaniu śladów przeszłości swojej partnerki jako pracownicy seksualnej — w tym także materiałów udostępnionych bez jej zgody.

Paris była upokarzana przez Laurę?

Co więcej, Paris twierdzi, że Laura wykorzystywała te znaleziska w sposób emocjonalnie krzywdzący: konfrontowała ją z nimi w trudnych momentach, na przykład tuż przed próbą dźwięku czy koncertem, co mogło mieć na celu wywołanie zawstydzenia, stresu lub destabilizacji emocjonalnej. Paris sugeruje, że takie działania miały formę psychicznej przemocy i manipulacji, zwłaszcza że dotyczyły bardzo wrażliwych doświadczeń z jej przeszłości, związanych z traumą i przemocą.

W odpowiedzi na wiadomość żony Laura zasugerowała, że to Paris powinna opuścić dom. Wokalistka podważyła ponadto jej kompetencje jako matki. Przedstawiciele artystki nie odnieśli się na razie do sprawy.

Laura i Paris poznały się w 2023 r. Artystki pobrały się już po dwóch miesiącach znajomości. – Zaczęłyśmy współpracować przy projektach muzycznych i wspólnych trasach koncertowych. Wszystko działo się naturalnie i było piękne – komentowała swego czasu Paris.