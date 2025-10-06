Krzysztof Kozak ocenia beef Tede vs Ten Typ Mes. „Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Krzysztof Kozak, właściciel legendarnej wytwórni RRX, został zapytany przez Wuwunia, jak ocenia beef między Tedem a Ten Typ Mesem. Jego komentarze rzucają światło na relacje w polskim hip-hopie.

KNT o beefie

Kozak, znany jako KNT, podkreślił swoje przywiązanie do jakości rapu:

„Jestem fanem dobrego rapu”

Gdy zapytano go, czy w beefie usłyszał dobry rap, odpowiedział:

„Oczywiście, ze strony Jacka. A Piotruś, no trudno. Trudno się wypowiadać. Niektóre osoby są wyalienowane i mają swój świat.”

Komentarz Kozaka wskazuje, że docenia Twórczość Ten Typ Mesa, natomiast Tede ocenia jako osobę żyjącą w swoim własnym świecie.

Wini – „śmieszny człowiek”

Kozak odniósł się także do pobocznego konfliktu Tedego z Winim. Choć TDF nie odpowiedział na diss, Kozak wyraził swoją opinię o szefie Stoprocent:

„Ten człowiek jest tak śmieszny. Byłem na Akademii Popkillerów. Podszedłem się przywitać z Winim, powiedziałem, że nic mu nie zrobię, ale mam dobrą pamięć.”

Kozak nie zdradza dokładnie, o co ma żal do Winiego, ale jego słowa sugerują pewien konflikt i napięcie między tą dwójką.