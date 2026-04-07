Kinny Zimmer błyskawicznie odpowiada na diss Okiego

Konflikt między Kinny Zimmerem a Okim szybko się rozwija

2026.04.07

Konflikt między Kinny Zimmerem a Okim szybko się rozwija.  Kinny Zimmer odpowiada ogniem w numerze „Darek”.

Co wydarzyło się w numerze „Darek”?

Kinny Zimmer wyprodukował bezpośrednią odpowiedź na wersy Okiego z numeru „shoot!!!” z EP‑ki Reklamacja’47: CD1. W „Dar ku” rapuje:

„Zza oceanu jak Franek, ej…
Miał być Drake, ale przyjechał Darek, ej…
Może i prawdziwy masz diament.
Ale powiedz, skąd chain?
Wiem, że nie jest z Shein.”

Kontekst beefu – jak to się zaczęło?

Beef zaczął się od wersów Okiego w utworze „Shoot” — tam raper odniósł się do Kinny’ego oraz środowiska skupionego wokół SBM Label.

„Jeśli już tak bardzo chcesz, mogę Ci dać Oskara. Za rolę Ha[rcerza], którą Ci napisał Bia[łas] Tylko przygotuj przemowę, żeby w niej nie kłamać. Tak jak oni, gdy niby nie chcieli mnie wydać” – nawija Oki. 

To właśnie te wersy sprawiły, że Kinny Zimmer uznał odpowiedź za konieczną — i to w formie tak bezpośredniego dissu.

