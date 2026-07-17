Kasia Sienkiewicz prezentuje dwa nowe single. Zapowiadają one solowy album wokalistki znanej z Kwiatu Jabłoni

Po udanym debiucie solowym z utworem „Były momenty” artystka wraca z kolejną premierą. Tym razem do słuchaczy trafiają dwa nowe utwory – „To nie o mnie” oraz „Zimne ognie”, które pokazują nową odsłonę wokalistki znanej z zespołu Kwiat Jabłoni.

Dwa nowe utwory Kasi Sienkiewicz

Przerwa w działalności Kwiatu Jabłoni stała się dla Kasi Sienkiewicz okazją do rozwijania autorskiego projektu solowego. Po pierwszym singlu przyszła pora na podwójne wydawnictwo, które jeszcze mocniej zapowiada nadchodzący album.

Nad utworami pracowali uznani producenci – Kuba Galiński odpowiada za „To nie o mnie”, a DrySkull za „Zimne ognie”. Obie kompozycje czerpią inspiracje z popu lat 80., łącząc taneczny charakter z nostalgicznym klimatem i letnią energią.

„To nie o mnie” – taneczny pop z emocjonalnym przekazem

Choć „To nie o mnie” wyróżnia się lekkim, przebojowym brzmieniem, tekst utworu opowiada o trudnych emocjach związanych z końcem związku. Kasia Sienkiewicz podkreśla, że chciała pokazać się słuchaczom z zupełnie innej strony, tworząc piosenkę pełną popowych inspiracji i retro klimatu.

Premierze singla towarzyszy teledysk oparty na choreografii. Taniec staje się metaforą walki o odzyskanie równowagi i prób uwolnienia się od emocjonalnych więzi. Klip miał swoją przedpremierową prezentację podczas pokazu w Kinie Letnim pod Kinoteką.

„Zimne ognie” opowiada o ulotnym zauroczeniu

Drugim utworem wydanym przez artystkę jest „Zimne ognie”. Piosenka opowiada o krótkotrwałych, ale intensywnych emocjach oraz zachwycie drugą osobą, który nie musi prowadzić do trwałej relacji, by pozostawić po sobie pozytywne wspomnienia.

Singlowi towarzyszy minimalistyczne lyric video utrzymane w onirycznej estetyce. W nagraniu można zobaczyć Kasię Sienkiewicz w subtelnej, symbolicznej scenerii, która podkreśla atmosferę utworu.

Solowy projekt nabiera rozpędu

Nowe single są kolejnym krokiem w budowaniu solowej kariery wokalistki. Kasia Sienkiewicz od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia, a dzięki działalności w Kwiecie Jabłoni zdobyła szerokie grono wiernych fanów.

Obecnie prezentuje premierowy materiał podczas letnich festiwali. Wystąpiła już między innymi na Open’er Festival, a kolejne koncerty odbędą się w różnych miastach Polski. W planach znajduje się również premiera pełnego albumu oraz trasa koncertowa poświęcona solowemu projektowi.