Kabe prezentuje nowy singiel „Dookoła świata”. Emocjonalna odsłona rapera podbija internet

Kabe powraca z nowym singlem „DOOKOŁA ŚWIATA”, w którym pokazuje swoje bardziej osobiste i emocjonalne oblicze. Za produkcję utworu odpowiada Worek, a wraz z premierą piosenki do sieci trafił również oficjalny teledysk.

„DOOKOŁA ŚWIATA” pokazuje nową stronę Kabe

Po serii energetycznych i świetnie przyjętych singli, takich jak „SHAWTY” czy „NA ZDROWIE”, Kabe po raz kolejny udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów. W najnowszym utworze artysta stawia na emocje, dojrzałość i szczere teksty, prezentując bardziej refleksyjną stronę swojej twórczości.

„DOOKOŁA ŚWIATA” to propozycja, która łączy charakterystyczny styl rapera z nastrojową produkcją autorstwa Worka, tworząc utwór pełen autentycznych emocji.

Viral na TikToku jeszcze przed premierą

Jeszcze przed oficjalnym debiutem fragment utworu zdobył ogromną popularność w serwisie TikTok. Opublikowany przez Kabe snippet szybko stał się viralem, a użytkownicy platformy stworzyli tysiące filmów z wykorzystaniem nowego dźwięku.

Rosnące zainteresowanie sprawiło, że „DOOKOŁA ŚWIATA” znalazło się w gronie najczęściej wykorzystywanych utworów na TikToku w ostatnich tygodniach. Dodatkowo Kabe przygotował dla swoich fanów specjalne aktywacje związane z premierą singla.