Julia Wieniawa skomentowała doniesienia o zakończeniu współpracy z tvn-owskim „Mam Talent”

Julia Wieniawa żegna się z programem „Mam Talent!”

Julia Wieniawa odniosła się do medialnych doniesień dotyczących swojej rezygnacji z roli jurorki programu „Mam Talent!”. Aktorka i piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła zakończenie współpracy z popularnym talent show po trzech sezonach.

Jak przyznała, chce osobiście zamknąć ten etap swojej kariery i podziękować wszystkim, z którymi miała okazję pracować.

„Po trzech sezonach kończę swoją przygodę z 'Mam Talent'”

W opublikowanym wpisie Julia Wieniawa napisała:

„Wygląda na to, że zostałam trochę wywołana do tablicy, więc czas powiedzieć to także od siebie. Tak, po trzech sezonach kończę swoją przygodę z 'Mam Talent’.”

Artystka podkreśliła, że udział w programie był dla niej wyjątkowym doświadczeniem pełnym emocji, wzruszeń i inspirujących spotkań z utalentowanymi uczestnikami.

Wieniawa podziękowała widzom i ekipie programu

W dalszej części oświadczenia Julia Wieniawa wyraziła wdzięczność wszystkim osobom związanym z produkcją oraz fanom programu.

„To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil.”

Podziękowała również uczestnikom za odwagę oraz całej ekipie pracującej zarówno przed kamerami, jak i za kulisami.

„Każdy rozdział kiedyś się kończy”

Na zakończenie wpisu Wieniawa dała do zrozumienia, że zamknięcie tego etapu wiąże się z nowymi zawodowymi planami.

„W życiu wszystko ma swój czas. Każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny. Odchodzę z wdzięcznością, pięknymi wspomnieniami i ogromną ciekawością tego, co przede mną.”

Na razie nie wiadomo, kto zajmie miejsce Julii Wieniawy w jury programu „Mam Talent!”. Sama artystka nie zdradziła jeszcze, jakie projekty zawodowe czekają ją w najbliższej przyszłości.