Hans Zimmer i Labrinth stworzą muzykę do nowego sezonu „Euforii”

Twórcy serialu Euforia ogłosili, że do Labrintha – dotychczasowego autora ścieżki dźwiękowej – dołączy światowej sławy kompozytor Hans Zimmer. Wspólnie stworzą oprawę muzyczną do długo wyczekiwanego trzeciego sezonu, którego premiera planowana jest na 2026 rok.

Hans Zimmer dołącza do świata „Euforii”

Hans Zimmer, zdobywca dwóch Oscarów i autor muzyki do takich hitów jak Interstellar, Diuna czy Incepcja, po raz pierwszy podejmie współpracę z HBO przy serialu młodzieżowym. Według NME, Zimmer został zaproszony przez twórcę Euforii, Sama Levinsona, który już na etapie pisania scenariusza inspirował się jego wcześniejszymi kompozycjami.

Zimmer oświadczył, że jest „zaszczycony możliwością dołączenia do tak utalentowanego zespołu” i wyraził uznanie dla dotychczasowej muzyki Labrintha, która „zdefiniowała charakter serialu”

Labrinth kontynuuje swoją muzyczną wizję

Labrinth, który od pierwszego sezonu tworzy ścieżkę dźwiękową do Euforii, powraca jako współkompozytor. To on odpowiada za takie utwory jak „All For Us” (wspólnie z Zendayą), „Still Don’t Know My Name” czy „Mount Everest”, które stały się viralowe w serwisach streamingowych i w mediach społecznościowych.

Współpraca z Hansem Zimmerem to dla niego, jak sam przyznał, „spełnienie marzeń”, ponieważ Zimmer był jednym z jego największych idoli w świecie muzyki filmowej.

Trzeci sezon „Euforii” – co wiemy?

Zdjęcia do trzeciego sezonu rozpoczęły się w 2025 roku. Premiera serialu zapowiadana jest na 2026. Powróci główna obsada: Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer i inni. Do serialu dołączą nowe postaci, m.in. Sharon Stone, Rosalía i Marshawn Lynch.Sezon trzeci może być finałowy, choć HBO nie wyklucza kontynuacji.

Muzyka jako fundament klimatu serialu

Oprawa dźwiękowa od zawsze odgrywała kluczową rolę w Euforii, dopełniając emocjonalny klimat i dramatyzm scen. Połączenie wizjonerskiej produkcji Labrintha z kinowym rozmachem Hansa Zimmera może nadać nowej odsłonie serialu unikalny, filmowy charakter. Fani wyrażają ogromne zainteresowanie duetem, który ma szansę stworzyć jedną z najbardziej zapadających w pamięć ścieżek dźwiękowych ostatnich lat.