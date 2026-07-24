Film koncertowy Katy Perry trafi do kin. „Lifetimes Tour” będzie można obejrzeć na wielkim ekranie

Fani Katy Perry już wkrótce będą mogli ponownie przeżyć jedno z największych muzycznych widowisk ostatnich miesięcy. Film koncertowy „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” trafi do kin na całym świecie już 2 września.

Produkcja będzie wyświetlana w ponad 70 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Francji, Włoszech, Australii, Brazylii i Meksyku. W samej Wielkiej Brytanii seanse odbędą się w ponad 150 kinach.

Koncert w Paryżu zarejestrowano przy użyciu 60 kamer

Film powstał podczas dwóch wyprzedanych koncertów w Paryżu, które odbyły się w ramach światowej trasy „Lifetimes Tour”. Za realizację odpowiadał zespół wykorzystujący aż 60 kamer, dzięki czemu widzowie będą mogli zobaczyć widowisko z wielu perspektyw.

Na ekranie nie zabraknie największych przebojów Katy Perry. W repertuarze znalazły się między innymi „Teenage Dream”, „California Gurls”, „Dark Horse”, „Roar”, „Firework” oraz „The One That Got Away”.

Ponad milion sprzedanych biletów na światową trasę

„Lifetimes Tour” okazała się ogromnym sukcesem. Trasa objęła 91 koncertów w 23 krajach i zgromadziła ponad milion fanów. Występy rozpoczęły się w kwietniu w Meksyku, obejmowały między innymi sześć koncertów w Chinach, a zakończyły się w grudniu w Abu Zabi.

Film koncertowy potrwa 132 minuty i oprócz materiałów z występów na żywo będzie zawierał także ekskluzywne nagrania zza kulis.

Trasa koncertowa wsparła ważne cele charytatywne

Światowa trasa Katy Perry miała również wymiar charytatywny. W Stanach Zjednoczonych ponad 198 tysięcy funtów przekazano na działalność Firework Foundation, fundacji wspierającej dzieci z mniej uprzywilejowanych środowisk poprzez edukację artystyczną.

Z kolei w Wielkiej Brytanii ponad 81 tysięcy funtów trafiło do Music Venue Trust, organizacji pomagającej małym klubom muzycznym oraz początkującym artystom. Wsparcie pojawiło się w szczególnie trudnym okresie dla brytyjskiej sceny muzycznej, która w ostatnich latach zmaga się z zamykaniem niezależnych klubów i rosnącymi kosztami działalności.

Katy Perry ponownie zaprasza fanów na wyjątkowe widowisko

Za reżyserię filmu odpowiada Paul Dugdale, a produkcją zajął się Daniel E. Catullo III. Twórcy zapowiadają, że kinowa wersja koncertu pozwoli widzom poczuć atmosferę występu tak, jakby znajdowali się pod sceną.

Premiera filmu „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” odbędzie się 2 września i będzie wyjątkową okazją dla fanów, aby zobaczyć jedną z największych tras koncertowych Katy Perry na ekranach kin.