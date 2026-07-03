Fifa chcę żeby Justin Bieber wystąpił podczas finału Mistrzostw Świata FIFA 2026″

fot. Rory Kramer / @rorykramer

Justin Bieber może pojawić się na jednej z największych scen sportowych świata. Według medialnych doniesień kanadyjski wokalista prowadzi rozmowy dotyczące występu podczas przerwy finału Mistrzostw Świata FIFA 2026, który odbędzie się 19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey.

Justin Bieber w gronie światowych gwiazd?

Jak informują zagraniczne media, organizatorzy FIFA rozważają dołączenie Justina Biebera do imponującego składu artystów, którzy mają uświetnić finał mundialu. Wśród nazwisk pojawiają się już Madonna, Shakira oraz południowokoreański zespół BTS.

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, występ Biebera byłby jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń tego lata.

Bieber był obecny na inauguracji mundialu

Nie byłoby to pierwsze zaangażowanie Justina Biebera w tegoroczne Mistrzostwa Świata FIFA. Kilka tygodni wcześniej artysta wraz z żoną, Hailey Bieber, pojawił się na ceremonii otwarcia turnieju w Inglewood w Kalifornii.

Podczas wydarzenia wokalista miał również zaskoczyć zaproszonych gości kameralnym wykonaniem utworu „Yukon”, co tylko podsyciło spekulacje na temat jego dalszej współpracy z FIFA.

Justin Bieber nie planuje trasy koncertowej

Informacje o możliwym występie podczas finału mundialu pojawiają się w czasie, gdy media donoszą, że Justin Bieber nie planuje obecnie pełnowymiarowej trasy koncertowej.

Jednorazowy koncert podczas finału Mistrzostw Świata FIFA byłby jednak wyjątkową okazją do powrotu na wielką scenę i występu przed milionami widzów z całego świata.

Czy Justin Bieber zaśpiewa podczas finału FIFA World Cup 2026?

Na razie FIFA nie potwierdziła oficjalnie udziału Justina Biebera w wydarzeniu. Jeśli jednak rozmowy zakończą się powodzeniem, artysta dołączy do grona największych gwiazd muzyki, które uświetnią finał jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie.

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 odbędzie się 19 lipca na stadionie MetLife w New Jersey i będzie transmitowany do milionów kibiców na całym świecie.