„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

Natalisa wchodzi na scenę muzyczną z debiutanckim singlem „Ja i Moje Svki”, prezentując styl zbliżony do jej dobrej koleżanki Fagaty.

Nowa energia młodej generacji

Debiut Natalisy to połączenie pewności siebie i bezkompromisowego vibe’u młodej generacji. Utwór „Ja i Moje Svki” od razu przyciąga uwagę słuchaczy, a samą piosenkarkę można muzycznie porównać do dotychczasowych dokonań jej przyjaciółki Fagaty.

Własny projekt po doświadczeniu w branży

Natalisa była wcześniej znana jako hypemanka oraz współpracowniczka popularnych influencerów i raperów. Gościnne występy w numerach, takich jak „Trójkąt” z Sentino, pokazały jej mocne flow i sceniczne wyczucie rytmu. Teraz przejmuje mikrofon na własnych zasadach, prezentując wyrazisty i osobisty styl.

Debiutancki singiel i plany na przyszłość

Debiutancki singiel to dopiero początek kariery Natalisy. Artystka zapowiada kolejne premierowe utwory w nadchodzących miesiącach, a „Ja i Moje Svki” jest już dostępne na wszystkich platformach streamingowych.