CGM

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

W debiutanckim teledysku Natalisy pojawiła się Fagata

2025.12.06

opublikował:

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

Natalisa wchodzi na scenę muzyczną z debiutanckim singlem „Ja i Moje Svki”, prezentując styl zbliżony do jej dobrej koleżanki Fagaty.

Nowa energia młodej generacji

Debiut Natalisy to połączenie pewności siebie i bezkompromisowego vibe’u młodej generacji. Utwór „Ja i Moje Svki” od razu przyciąga uwagę słuchaczy, a samą piosenkarkę można muzycznie porównać do dotychczasowych dokonań jej przyjaciółki Fagaty.

Własny projekt po doświadczeniu w branży

Natalisa była wcześniej znana jako hypemanka oraz współpracowniczka popularnych influencerów i raperów. Gościnne występy w numerach, takich jak „Trójkąt” z Sentino, pokazały jej mocne flow i sceniczne wyczucie rytmu. Teraz przejmuje mikrofon na własnych zasadach, prezentując wyrazisty i osobisty styl.

Debiutancki singiel i plany na przyszłość

Debiutancki singiel to dopiero początek kariery Natalisy. Artystka zapowiada kolejne premierowe utwory w nadchodzących miesiącach, a „Ja i Moje Svki” jest już dostępne na wszystkich platformach streamingowych.

„Chcę pokazać moją energię i styl, który nie boi się eksperymentować” – mówi Natalisa o swoim debiucie.

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki
NEWS

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu
NEWS

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu
NEWS

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes
NEWS

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Polecane

CGM
Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „L ...

Nick Cave wystąpi na przyszłorocznym Openerze

2 godziny temu

CGM
Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom specjalny film

Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom sp ...

Publiczność nie zawiodła i tłumnie stawiła się na koncercie Kultu bez jego lidera

4 godziny temu

CGM
Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Reakcje fanów i powrót na scenę

4 godziny temu

CGM
Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnac ...

Apel o uniwersalny bojkot

5 godzin temu

CGM
Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o ...

Rzekoma ofiara rapera wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed lat

5 godzin temu

CGM
Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny projekt

Małach prezentuje solowy album „Deszcz” – osobisty i emocjonalny ...

Czwarty solowy album Małacha już jest

5 godzin temu