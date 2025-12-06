„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

Natalisa wchodzi na scenę muzyczną z debiutanckim singlem „Ja i Moje Svki”, prezentując styl zbliżony do jej dobrej koleżanki Fagaty.
Nowa energia młodej generacji
Debiut Natalisy to połączenie pewności siebie i bezkompromisowego vibe’u młodej generacji. Utwór „Ja i Moje Svki” od razu przyciąga uwagę słuchaczy, a samą piosenkarkę można muzycznie porównać do dotychczasowych dokonań jej przyjaciółki Fagaty.
Własny projekt po doświadczeniu w branży
Natalisa była wcześniej znana jako hypemanka oraz współpracowniczka popularnych influencerów i raperów. Gościnne występy w numerach, takich jak „Trójkąt” z Sentino, pokazały jej mocne flow i sceniczne wyczucie rytmu. Teraz przejmuje mikrofon na własnych zasadach, prezentując wyrazisty i osobisty styl.
Debiutancki singiel i plany na przyszłość
Debiutancki singiel to dopiero początek kariery Natalisy. Artystka zapowiada kolejne premierowe utwory w nadchodzących miesiącach, a „Ja i Moje Svki” jest już dostępne na wszystkich platformach streamingowych.
„Chcę pokazać moją energię i styl, który nie boi się eksperymentować” – mówi Natalisa o swoim debiucie.