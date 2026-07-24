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Edyta Górniak o duecie ze Skolimem. Współpraca była już tematem rozmów

Czy Edyta Górniak nagra piosenkę ze Skolimem?

2026.07.24

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Edyta Gorniak fot. Waldemar Kompala TVP

fot. Waldemar Kompała / TVP

Edyta Górniak nie wyklucza współpracy ze Skolimem. Wokalistka przyznała w rozmowie w Pudelkiem, że temat wspólnego utworu pojawił się już wcześniej, jednak ewentualny duet będzie możliwy tylko wtedy, gdy powstanie wyjątkowy materiał.

„Musiałby to być naprawdę sztos”

Górniak podkreśliła, że nie zamierza nagrywać duetu za wszelką cenę. Jej zdaniem wspólny utwór powinien reprezentować najwyższy poziom i pasować do muzycznej estetyki obojga artystów.

– Jeżeli powstałoby coś naprawdę fajnego, to musiałby być to naprawdę sztos. Żeby połączyć nasze estetyki i naszych fanów, a nie ich skłócić – wyjaśniła.

Współpraca była już tematem rozmów

Piosenkarka ujawniła, że w ubiegłym roku spotkała się ze Skolimem i podczas wspólnego lunchu rozmawiali o możliwości nagrania utworu. Jak przyznała, darzy go dużą sympatią i ceni jego podejście.

Według Edyty Górniak Skolim zawsze był wobec niej serdeczny, a jego muzyka cieszy się dużą popularnością. Przypomnijmy, że Skolim coraz częściej nagrywa numery z przedstawicielami szeroko pojętego popu – od Cleo przez Blankę po Justynę Steczkowską.  Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości do tego grona dołączy również Edyta Górniak.

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