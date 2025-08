Dziesięć ślubów podczas Pol’and’Rock Festivalu

fot. Radek Reszka / WOŚP

To już trzeci raz, kiedy na Pol’and’Rock Festivalu zakochane pary złożyły sobie przysięgę małżeńską. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, 10 par powiedziało sobie tak w Pałacu Ślubów w Strefie Pomorza Zachodniego. Nie ma piękniejszego dowodu na to, że to festiwal miłości.

Wszystko zaczęło się od Dominiki i Romka, którzy w 2023 zapragnęli wziąć ślub na Pol’and’Rock Festival. Zakochani powiedzieli sobie tak w namiocie Centrum Prasowego, a idea spodobała się Organizatorom i chętnie ją kontynuują.

Miłość rośnie na 31. Pol’and’Rock Festivalu

W Pałacu Ślubów zebrało się 10 par, wraz ze swoimi świadkami i zaproszonymi gośćmi. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im również: Katarzyna Szlońska-Getka (Burmistrzyni Czaplinka), Krzysztof Lisiecki (Zastępca burmistrzyni Czaplinka), Marcin Czerniawski (Przewodniczący Rady Miejskiej), Olgierd Geblewicz (Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego), oraz Małgorzata Fedorowiat-Nowacka (Kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego), która udzieliła zaślubin. Na tej wyjątkowej ceremonii nie mogło zabraknąć także Jurka Owsiaka.

Najświeższe małżeńskie pary na 31. Pol’and’Rock Festival:

Pary młode kolejno przyrzekały sobie miłość i wierność. W trakcie uroczystości było też dużo śpiewów, oklasków i łez wzruszenia.

Iwona i Andrzej,

Anna i Adam,

Małgorzata i Michał,

Adrianna i Błażej,

Izabela i Sebastian,

Klaudia i Mariusz,

Magdalena i Damian,

Joanna i Tomasz,

Paula i Patryk,

Aleksandra i Sławomir.

Prezes Fundacji złożył im najserdeczniejsze życzenia. Jako mąż z 50 letnim stażem udzielił rad, w jaki sposób należy dbać o wspólną miłość. Nie obyło się też bez wzruszeń i śmiechu.

Po części oficjalnej nastąpiło odśpiewanie tradycyjnego festiwalowego „Sto lat” i toastu symboliczną lampką szampana. Później przyszła pora na składanie życzeń i wręczanie prezentów ślubnych od organizatorów.

Wesele czas zacząć

Gdy wszystkie formalności zostały dopełnione, Młode Pary przystąpiły do pierwszego tańca. Z głośników poleciał polonez i nowożeńcy tanecznym krokiem ruszyli na festiwalowe pole. Tak oto 31. Pol’and’Rock Festival przekształcił się w najpiękniejsze wesele na Ziemi.

Redakcja CGM.pl życzy nowożeńcom wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.