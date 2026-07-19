Drake wspiera Bad Bunny’ego w walce o zmianę decyzji sądu. Głośny proces może wpłynąć na przyszłość reggaetonu

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Drake oficjalnie poparł działania Bad Bunny’ego w trwającym sporze dotyczącym praw autorskich. Kanadyjski raper dołączył do grona artystów, którzy wspierają próbę zmiany decyzji sądu w głośnym procesie związanym z wykorzystaniem rytmu dembow – jednego z fundamentów muzyki reggaeton.

Sprawa budzi ogromne zainteresowanie branży muzycznej, ponieważ jej wynik może wpłynąć na sposób interpretowania praw autorskich w odniesieniu do charakterystycznych rytmów wykorzystywanych w wielu gatunkach muzycznych.

O co chodzi w pozwie?

Pozew został wniesiony przez przedstawicieli duetu Steely & Clevie, którzy twierdzą, że charakterystyczny rytm dembow wykorzystywany przez wielu wykonawców reggaetonu zawiera elementy ich wcześniejszych nagrań. Wśród utworów wskazanych w dokumentach znajdują się „Fish Market”, „Dem Bow” oraz „Pounder (Dub Mix II)”.

Na liście pozwanych znaleźli się nie tylko Bad Bunny, ale także Daddy Yankee, Karol G oraz wielu innych artystów związanych z muzyką latynoską.

Bad Bunny chce uchylenia decyzji sądu

Sąd federalny uznał, że o zasadności pozwu powinno zdecydować ława przysięgłych. Z takim stanowiskiem nie zgadza się Bad Bunny, którego prawnicy złożyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Obrona argumentuje, że strona pozywająca łączy elementy z kilku różnych utworów, zamiast wykazać podobieństwa do jednego konkretnego nagrania. Zdaniem prawników takie podejście może prowadzić do błędnej interpretacji materiału muzycznego.

Jeżeli sąd nie zmieni swojej decyzji, zespół Bad Bunny’ego zamierza złożyć apelację jeszcze przed rozpoczęciem procesu przed ławą przysięgłych.

Wsparcie od Drake’a i innych gwiazd

Według dokumentów sądowych Drake popiera stanowisko Bad Bunny’ego. Wsparcie dla artysty wyrazili również Myke Towers, Wisin, Yandel oraz De La Ghetto. Zdaniem wielu muzyków sprawa może stworzyć precedens, który wpłynie na całą branżę muzyczną oraz przyszłość reggaetonu.

Drake i Bad Bunny od lat współpracują muzycznie. Wspólnie nagrali między innymi przebój „MIA”, a także utwory „Loyal (Remix)” i „Gently”.

Proces może zmienić historię muzyki

Eksperci zwracają uwagę, że wynik procesu może mieć ogromne znaczenie dla twórców na całym świecie. Jeżeli sąd uzna argumenty powodów, może to wpłynąć na sposób wykorzystywania charakterystycznych rytmów i schematów muzycznych w nowych produkcjach.

Na razie postępowanie pozostaje w toku, a ostateczne rozstrzygnięcie może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących praw autorskich w branży muzycznej w ostatnich latach.