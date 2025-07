Dokument o fanach Eminema także w polskich kinach. Poznaliśmy daty emisji

fot. mat. pras.

Po entuzjastycznie przyjętej premierze podczas inauguracyjnej edycji SXSW London na początku tego roku, ambitny i nietuzinkowy film „STANS” trafi na ekrany kin. Wyprodukowany przez Eminema film będzie wyświetlany również w Polsce w dniach 7-8 sierpnia. Pokazy zaplanowano w sieciach kin Helios oraz Cinema City.

„STANS” to poruszający, zabawny i szczery film, ukazujący Eminema oczami jego najwierniejszych fanów. Tytuł nawiązuje naturalnie do wydanego w 2000 r. utworu „Stan”, opowiadającego o obsesyjnym, niestabilnym fanie. Określenie „stan” przeszło do historii i stało się integralną częścią kultury do tego stopnia, że 2 2017 r. oficjalnie dodano je do „Oxford English Dictionary”. Piosenka i fabuła towarzyszącego jej klipu stały się motywem przewodnim tego nietypowego, w pełni autoryzowanego filmu, przedstawiającego losy grupy prawdziwych „stanów” – fanów, których głęboka, osobista więź z Eminemem odzwierciedla wiele tematów poruszanych w jego tekstach.

Więcej niż tylko opowieść o fanach

„STANS” to coś więcej niż tylko opowieść o fanach – to film analizujący skomplikowaną relację pomiędzy jednym z najbardziej strzegących prywatności artystów świata, a jego publicznym wizerunkiem. Dzięki stylizowanym inscenizacjom, unikalnym materiałom z prywatnego archiwum, a także autorskim wywiadom, film pozwala widzom śledzić drogę Eminema, poznając perspektywę oddanych słuchaczy, którzy dorastali razem z jego muzyką.

Film wnika głęboko w emocjonalną i transformującą więź między Eminemem, a jego najzagorzalszymi fanami, których życie ukształtowała jego twórczość.

Produkcja będzie wyświetlana jednocześnie w 150 krajach.