CGM

Doda odpowiada Young Leosi i Oliwce Brazil. O ich apelu przeczytała w CGM-ie

Young Leosia i Oliwka Brazil doczekały się szybkiej odpowiedzi

2026.07.24

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Doda 2026 IG

Foto: @dodaqueen

Podczas wspólnego streamu raperek, kiedy jeden z widzów zapytał czy dziewczny byłyby skłonne nagrać z Dodą. Obie raperki nie miały wątpliwości i zgodnie odpowiedziały, że featuring z jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej byłby dla nich spełnieniem marzeń.

Bezpośredni apel do Dody

Podczas transmisji Young Leosia zwróciła się bezpośrednio do Dody, nie kryjąc entuzjazmu.

– Pani Doroto, królowo. Prosimy – powiedziała, podkreślając, że zarówno ona, jak i Oliwka Brazil bardzo chciałyby stworzyć wspólny utwór.

Na tym jednak apel się nie zakończył.

Fani mają pomóc dotrzeć do wokalistki

Young Leosia zachęciła swoich fanów do udostępniania fragmentu transmisji, licząc na to, że nagranie trafi do Dody.

– Wyślijcie to do Dody. My byśmy bardzo chciały z Panią Dodą. Trójkąt z Dodą byśmy chciały. Prosimy, prosimy, prosimy – dodała podczas streamu.

Doda odpowiedziała. Jest krótkie, ale wymowne „ROBIMY”

Okazuje się, że apel raperek nie pozostał bez echa. Doda udostępniła na swoim Instagram Stories zrzut ekranu artykułu opublikowanego na CGM.pl, opisującego całą sytuację.

Jej komentarz był wyjątkowo krótki, ale nie pozostawił większych wątpliwości. Wokalistka napisała po prostu: „ROBIMY”, dodając do wpisu emoji diabła.

Dla wielu fanów jest to jasny sygnał, że współpraca Dody, Young Leosi i Oliwki Brazil może wkrótce stać się faktem.

Kolejny rapowy projekt Dody?

Jeśli zapowiadany utwór rzeczywiście powstanie, będzie to kolejna współpraca Dody z przedstawicielkami polskiej sceny rapowej. Wokalistka już wcześniej wzbudziła zainteresowanie fanów informacjami o wspólnym numerze z Fagatą.

Teraz wszystko wskazuje na to, że do tego grona mogą dołączyć również Young Leosia i Oliwka Brazil. Taki featuring z pewnością byłby jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń na polskiej scenie i wzbudziłby ogromne zainteresowanie zarówno fanów popu, jak i rapu.

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