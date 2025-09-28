Członek Kneecap świętuje uniewinnienie w sprawie o terroryzm

Raper z zespołu Kneecap, Mo Chara (właściwie Liam Ó hAnnaidh), świętuje zwycięstwo po tym, jak w piątek postawiony mu zarzut terroryzmu został oddalony przez sąd.

27-letni artysta został oskarżony w maju o terroryzm za rzekome okazanie flagi wspierającej zabronioną organizację Hezbollah podczas koncertu w Londynie w listopadzie 2024 roku.

Podczas posiedzenia w Woolwich Crown Court, sędzia Paul Goldspring oddalił zarzut, stwierdzając, że „postępowanie przeciwko oskarżonemu zostało wszczęte niezgodnie z prawem i jest nieważne”. Dodał, że procedura była niepoprawna, ponieważ zarzut nie został wniesiony w ciągu sześciomiesięcznego ustawowego terminu.