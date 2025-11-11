CGM

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Paris Jackson szczerze o konsekwencjach uzależnień

2025.11.11

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Paris Jackson podzieliła się osobistym wyznaniem na mediach społecznościowych, ujawniając, że jej wcześniejsze eksperymenty z narkotykami pozostawiły trwały ślad w postaci perforacji przegrody nosowej.

Perforacja przegrody nosowej – efekt używek

Paris wyjaśnia, że ma dziurę w chrząstce nosa, czyli perforację przegrody nosowej. Artystka przestrzega młodych fanów:

„Dokładnie wiecie, z czego to wynika… Nie bierzcie narkotyków, dzieciaki.”

Córka Króla Popu dodaje, że do tego uszkodzenia doszło, gdy miała około 20 lat, a teraz, w wieku 27 lat, dziura jest tak duża, że można przez nią przełożyć nitkę spaghetti.

Dlaczego Paris unika operacji

Mimo poważnego uszkodzenia nosa Paris nie planuje chirurgicznej korekty. Wyjaśnia, że zabieg wymagałby przyjmowania leków przeciwbólowych, a ona nie chce wracać do sytuacji związanej z zażywaniem substancji:

„Nie chcę się w to mieszać.”

Pięć lat trzeźwości i świadomość konsekwencji

W styczniu Paris Jackson poinformowała na Instagramie, że od pięciu lat jest trzeźwa. Jej ostatnie wyznanie jest kolejnym przykładem szczerości i otwartości, z jaką artystka mówi o swoim życiu, zdrowiu i doświadczeniach z uzależnieniami.

