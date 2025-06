Coma zapowiada nadchodzące wydawnictwo nowym klipem

fot. Stanisław Wadas / WOŚP

Jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych i bezsprzeczni ulubieńcy bywalców Pol’and’Rock Festival. Rok temu Coma wystąpiła na 30. edycji Najpiękniejszego Festiwalu Świata i porwała za sobą prawdziwe tłumy. Singlem „Skaczemy” kapela wraca do momentu tego pamiętnego koncertu – wydawnictwo CD i winyl z pełnym zapisem występu swoją premierę będzie mieć 18 czerwca.

Singlem promującym wydawnictwo jest „Skaczemy”

Na Pol’and’Rock Festival Coma występowała pięciokrotnie, w tym 2 razy decyzją uczestników Najpiękniejszego Festiwalu Świata, którzy przyznali kapeli nagrodę publiczności – statuetkę Złotego Bączka. Pierwszy z koncertów Comy na wydarzeniu organizowanym przez Fundację WOŚP to 2006 rok – w momencie szczytowej popularności zespołu po debiutanckiej płycie „Pierwsze wyjście z mroku”. Rok później Piotrek Rogucki z ekipą wracają na festiwal za sprawą nagrody publiczności. Kolejny koncert Comy na Pol’and’Rock Festival przypada na 2014 rok – widowisko stworzone przez grupę zostaje docenione przez publiczność, która ponownie nagradza ją Złotym Bączkiem, wręczonym w roku 2015. W 2023 roku zespół rzuca swoim odbiorcom propozycję polegającą na realizacji koncertów w zamian za wysoką frekwencję wyborczą, naród daje radę rzuconemu wyzwaniu i tak w 2024 roku Coma wraca do koncertowania, a pierwszym ich występem po powrocie na scenę jest właśnie 30. Pol’and’Rock Festival.

Jurek Owsiak o koncercie Comy podczas 30. Pol’and’Rock Festivalu:

– Koncert Comy na 30. Pol’and’Rock Festival w 2024 roku był pierwszym, który zespół obiecał za „próg wyborczy”. Mówiąc najkrócej, członkowie kapeli postawili warunek, że jeśli obywatele popędzą na wybory i na wyborach tych będzie nas więcej niż 62%, to oni w nagrodę wrócą na scenę. Obywatele próg osiągnęli, a my, nie czekając ani chwili, zaprosiliśmy Piotrka Roguckiego i jego ekipę do nas, na Najpiękniejszy Festiwal Świata. Oni zaproszenie przyjęli, obietnicę zrealizowali i pyknęli z rozmachem kilka koncertów, aby Wam najnormalniej w świecie podziękować. Nawet gdyby Coma miała grać co roku, w kółko, obiecując coś za coś, to zawsze ich koncerty będą magiczne – będzie to zabierające w podróż widowisko, z mocą dźwięków, które ogarniają całą festiwalową przestrzeń. Powrót miał być jednorazowy, ale – jak się okazało – na szczęście już nie musimy przekraczać żadnych progów, aby Coma znów ruszyła w trasę, pokazując, że jest w swojej koncertowej wyobraźni krok dalej niż inni. Wracając do naszej festiwalowej czwórki, czyli pierwszego z czterech koncertów w 2024 roku, to Coma po raz kolejny ściągnęła pod Dużą Sceną tłumy, aby dać z siebie absolutnie wszystko, czego dowodem jest to nasze potężne wydawnictwo.

Płyta od 16 czerwca dostępna będzie w SiemaShopie, a od 18 czerwca również w sklepach muzycznych.