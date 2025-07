Ciepłe Brejki wracają z nowym materiałem

fot. mat. pras.

Zespół Ciepłe Brejki prezentuje utwór „Dopiero zmierzch” – pierwszy singiel z nadchodzącego albumu, którego premiera zaplanowana jest na koniec 2025 roku. To hipnotyzujące intro pełne lo-fi nostalgii, analogowego ciepła i emocjonalnej szczerości, które od pierwszych sekund wprowadza słuchacza w charakterystyczny dla zespołu świat dźwięków.

J Dilla spotyka Toro y Moi

Na tle oldschoolowego brejku, miękkich klawiszy i szumu taśmy, „Dopiero Zmierzch” otwiera nowy rozdział w twórczości zespołu, będąc jednocześnie naturalną kontynuacją ich dotychczasowej estetyki. To propozycja dla fanów takich artystów jak J Dilla, Nujabes, L’indécis, jinsang czy Toro y Moi.

Ciepłe Brejki to spotkanie trzech różnych osobowości, których wewnętrzne monologi tworzą muzykę ciepłą, ale pełną niepokoju. Zespół porusza się wokół osobistych emocji, wspomnień i fantazji – rozmytych niczym nagranie na starej taśmie. Każdy utwór to subtelny wyraz wrażliwości i czułości, zakodowany w dźwiękach.

Nowy singiel to zaproszenie do wspólnej podróży – spokojnej, refleksyjnej, ale też pełnej ukrytych napięć i subtelnych odniesień do wspólnego doświadczenia.