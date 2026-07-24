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Chad Hugo prezentuje nowy singiel „JUMPUPW!NYA”. Widowiskowy teledysk pełen surrealistycznych scen

Chad Hugo rozpoczyna solowy rozdział

2026.07.24

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Screenshot

Screenshot

Chad Hugo, współzałożyciel kultowego duetu producenckiego The Neptunes oraz członek grupy N.E.R.D., zaprezentował swój pierwszy solowy singiel zatytułowany „JUMPUPW!NYA”. W nagraniu towarzyszą mu raperki Tierra Whack i Leikeli47, a całość utrzymana jest w energetycznym, nowoczesnym klimacie.

Nowy utwór łączy charakterystyczne dla Hugo rytmy z elektronicznymi syntezatorami i dynamicznym brzmieniem, z którego producent znany jest od lat.

Widowiskowy teledysk pełen surrealistycznych scen

Premierze singla towarzyszy efektowny teledysk, który stawia na dynamiczną akcję i nietypowe obrazy. W klipie pojawiają się postacie w kombinezonach ochronnych, Chad Hugo wciela się w kowboja przemierzającego pustynię, a Tierra Whack pilotuje futurystyczny state współpracy przyjęła bez wahania, podkreślając, że możliwość nagrania utworu z Chadem Hugo była dla niejk kosmiczny.

Całość utrzymana jest w surrealistycznej estetyce, a finał teledysku wieńczą spektakularne eksplozje, podkreślające energię utworu.

Leikeli47 o współpracy z Chadem Hugo

Leikeli47 nie ukrywa zadowolenia z udziału w projekcie. Artystka przyznała, że propozycję współpracy przyjęła bez wahania, podkreślając, że możliwość nagrania utworu z Chadem Hugo była dla niej wyjątkową okazją.

Raperka wyraziła również uznanie dla Tierra Whack i zaznaczyła, że cieszy się z możliwości udziału w tym muzycznymazanych przez przedstawicieli Chada Hugo, sing przedsięwzięciu.

To dopiero początek nowych projektów

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Chada Hugo, singiel „JUMPUPW!NYA” jest zapowiedzią kolejnych wydawnictw. Producent pracuje nad nową muzyką, która ma ukazać się w naj pierwsza okazja od dłuższego czasu, aby usłyszeć większy solowy projekt jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych ostatnichraniowym. W 2024 roku producent pozwał swojego wieloletniegobliższych miesiącach.

Dla fanów będzie to pierwsza okazja od dłuższego czasu, aby usłyszeć większy solowy projekt jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych ostatnich dekad.

Spór z Pharrellem Williamsem wciąż trwa

Ostatnie lata były dla Chada Hugo burzliwe również poza studiem nagraniowym. W 2024 roku producent pozwał swojego wieloletniego współpracownika Pharrella Williamsa w związku z prawami do nazwy The Neptunes, zarzucając mu próbę przejęcia pełnej kontroli nad znakami towarowymi bez jego zgody.

Relacje między dawnymi partnerami biznesowymi uległy znacznemu pogorszeniu. Pharrell potwierdził później, że nie utrzymuje już kontaktu z Hugo, jednocześnie podkreślając, że życzy mu wszystkiego najlepszego.

Na początku 2026 roku Chad Hugo złożył kolejny pozew przeciwko Williamsowi, domagając się miliona dolarów z tytułu rzekomo niewypłaconych tantiem za album „No One Ever Really Dies” grupy N.E.R.D. z 2017 roku. Przedstawiciele Pharrella zapewniają jednak, że trwa standardowa kontrola rozliczeń, a ewentualne należności zostaną uregulowane po jej zakończeniu.

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