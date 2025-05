Cam’ron poszukuje kuzyna, którego molestował Kanye West

fot. mat. pras.

Cam’ron podjął decyzję o odnalezieniu kuzyna, którego Kanye West rzekomo molestował, mając nadzieję, że uda mu się przeprowadzić z nim wywiad na swoim kanale YouTube. Przypomnijmy, że Kanye West niedawno wywołał kontrowersje, przyznając się do tego, że jako młodszy chłopak molestował swojego kuzyna. Artysta opisał to zdarzenie w swojej piosence „COUSINS” oraz na swoim koncie X.

Kontrowersyjna Spowiedź Kanye Westa

W swojej piosence „COUSINS” Kanye wspomina, jak znalazł gejowskie magazyny w szafie matki i próbował odtworzyć to, co zobaczył, z młodszym kuzynem. W swoim poście na X, raper przyznał, że to doświadczenie miało duży wpływ na jego życie, a jego kuzyn obecnie odbywa dożywotnią karę za zabójstwo. Kanye sugeruje, że wydarzenie to mogło wpłynąć na decyzje życiowe kuzyna i doprowadzić go do tragicznej sytuacji, w której się znajduje.

Cam’ron i Jego Dążenie do Prawdy

W najnowszym odcinku swojego podcastu Talk With Flee, Cam’ron wyraził chęć znalezienia kuzyna Kanye i przeprowadzenia z nim wywiadu. Cam’ron powiedział:

„Kanye mówił o tym, że jego kuzyn siedzi w więzieniu za zabójstwo, a ja próbuję go teraz znaleźć. Chcę z nim porozmawiać i dowiedzieć się, czy to, co Kanye zrobił, miało wpływ na to, w jakiej sytuacji znajduje się teraz. Może to jest powód, dla którego jego kuzyn odsiaduje dożywocie, bo Kanye molestował go, kiedy byli młodszi.”

Cam’ron zaznaczył, że jest gotowy udać się do więzienia, aby przeprowadzić wywiad z kuzynem Westa. Jego celem jest zdobycie pełnej wersji wydarzeń i sprawdzenie, czy zeznania Kanye rzeczywiście miałyby związek z obecnym losem kuzyna.

„To Zbyt Wygodne, Żeby Było Prawdziwe”

Raper nie szczędził krytyki Kanye Westowi, twierdząc, że jego wyznanie jest zbyt wygodne, by można je traktować poważnie. Cam’ron stwierdził, że zachowanie Westa jest często wybiórcze i „szalone, gdy jest to wygodne”, dodając:

„Kanye mógł o tym powiedzieć przez co najmniej 20 lat, a teraz mówi, że był kiedyś gejem? To nie pasuje. W zeszłym miesiącu był Hitlerem, potem KKK, a teraz mówi, że molestował kuzyna. To wszystko jest zbyt wygodne, by to było prawdziwe.”

Cam’ron o Kanye West w 2023 Roku

Podczas wywiadu w programie All The Smoke z Mattem Barnesem i Stephenem Jacksonem, Cam’ron mówił o Kanye w kontekście jego dziwacznych wybryków medialnych. Stwierdził, że Kanye, chociaż na co dzień może sprawiać wrażenie „szalonego”, jest w rzeczywistości zupełnie inny:

„Ja widziałem Kanye rok temu. Facet był zupełnie normalny! Nigdy nie spotkałem tego szalonego Kanye, o którym mówi się w mediach.”

Cam’ron przyznał, że osobiście nigdy nie miał doświadczenia z kontrowersyjną stroną Kanye, który zdaniem rapera „po prostu szaleje, kiedy jest to wygodne.”