Bryan Adams odsłoni gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd

Foto: A. Kraszewski

31 lipca 2025 roku w Krakowie odbędzie się niezwykła uroczystość – Bryan Adams, światowa gwiazda rocka, odsłoni swoją gwiazdę w Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Kraków. Ceremonia będzie miała miejsce na Bulwarze Czerwieńskim, tuż pod Wawelem, i poprzedzi wyprzedany koncert artysty w TAURON Arenie Kraków.

To niepowtarzalna okazja, by spotkać legendarnego kanadyjskiego muzyka i zobaczyć go na żywo jeszcze przed wieczornym show.

Aleja Gwiazd RMF FM – hołd dla światowych i polskich ikon

Aleja Gwiazd RMF FM i Krakowa, zlokalizowana u stóp Wawelu, od 2008 roku honoruje największe postacie sceny muzycznej i filmowej. Swoje mosiężne gwiazdy mają tu m.in. Celine Dion, Scorpions, Krzysztof Krawczyk i wielu innych artystów, którzy zostawili trwały ślad w historii muzyki.

Teraz do tego elitarnego grona dołącza Bryan Adams – autor takich przebojów jak „Summer of ‘69”, „(Everything I Do) I Do It for You” czy „Heaven”.

Uroczystość otwarta dla fanów – spotkaj Bryana Adamsa w Krakowie

Odsłonięcie gwiazdy Bryana Adamsa odbędzie się w czwartek, 31 lipca 2025 o godz. 13:00. Wydarzenie będzie otwarte dla publiczności i poprowadzi je znany dziennikarz RMF FM – Mateusz Opyrchał.

To idealna okazja, by zbliżyć się do jednej z największych ikon muzyki rockowej, zrobić pamiątkowe zdjęcia i wspólnie z innymi fanami celebrować ten wyjątkowy moment.

Koncert w TAURON Arenie Kraków i zapowiedź występu w ERGO ARENIE

Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, Bryan Adams zagra wyprzedany koncert w TAURON Arenie Kraków. To część jego światowej trasy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem także w Polsce. W odpowiedzi na entuzjastyczne przyjęcie, artysta ogłosił dodatkowy koncert – 15 grudnia w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie.