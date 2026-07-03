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Britney Spears wspiera synów. Sean Preston i Jayden Federline zadebiutowali na wybiegu

Gwiazda bardzo przeżywała debiut synów

2026.07.03

opublikował:

Britney Spears

fot. mat. pras.

Synowie Britney Spears z powodzeniem zadebiutowali na wybiegu podczas Paris Fashion Week. Sean Preston i Jayden Federline pojawili się na pokazie kolekcji Vetements Menswear Spring/Summer 2027, a ich mama nie kryła emocji przed tym ważnym wydarzeniem.

Britney Spears bardzo przeżywała debiut synów

W rozmowie z magazynem „Vogue” Jayden Federline przyznał, że Britney Spears bardzo stresowała się ich pierwszym pokazem mody. Choć piosenkarka nie mogła osobiście pojawić się w Paryżu, zadbała o to, by wesprzeć swoich synów.

Jak zdradził Jayden, gwiazda wysłała im kwiaty na szczęście, a przed pokazem wielokrotnie dzwoniła i pisała wiadomości, dodając im otuchy.

Syn Britney Spears: „Po prostu się o nas martwiła”

Jayden podkreślił, że zdenerwowanie mamy wynikało wyłącznie z troski. Britney Spears chciała mieć pewność, że udział w pokazie był świadomą decyzją jej synów i że czują się z tym komfortowo.

Jednocześnie wokalistka wierzyła w ich możliwości. Według Jaydena miała powtarzać, że poradzą sobie doskonale, ponieważ są jej synami i mają wszystko, czego potrzeba, aby odnieść sukces.

Debiut na Paris Fashion Week

Sean Preston i Jayden Federline pojawili się na wybiegu podczas pokazu Vetements Menswear Spring/Summer 2027 w ramach Paris Fashion Week. Dla obu był to pierwszy występ w świecie profesjonalnego modelingu i jedno z najgłośniejszych wydarzeń w ich dotychczasowej karierze.

Ich debiut spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów oraz fanów Britney Spears, którzy z entuzjazmem obserwują kolejne sukcesy dorastających synów artystki.

Britney Spears dumna z sukcesu swoich synów

Choć Britney Spears nie uczestniczyła w wydarzeniu osobiście, wszystko wskazuje na to, że z ogromną dumą śledziła występ Sean Prestona i Jaydena Federline. Wsparcie, jakie okazała swoim synom przed ich debiutem, pokazuje, że mimo licznych wyzwań w życiu prywatnym pozostaje zaangażowaną i troskliwą mamą.

 

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