CGM

Bonus BGC trafia do szpitala psychiatrycznego – kolejny etap leczenia

 Bonus BGC poinformował fanów o rozpoczęciu leczenia

2025.11.12

opublikował:

Bonus BGC trafia do szpitala psychiatrycznego – kolejny etap leczenia

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Bonus BGC poinformował fanów o rozpoczęciu leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Artysta od lat zmaga się ze schizofrenią paranoidalną, a jego stan zdrowia psychicznego w ostatnim czasie uległ pogorszeniu. Publiczne podzielenie się diagnozą pokazuje, że zdrowie psychiczne wśród polskich raperów jest tematem wartym uwagi.

Co doprowadziło do hospitalizacji?

Na początku października Bonus BGC doświadczył napadu nerwicy lękowej i zdecydował o potrzebie specjalistycznej opieki. W mediach społecznościowych napisał:

„Jutro idę pierwszy dzień do szpitala psychiatrycznego na oddział dzienny. Trzymajcie kciuki. Dziękuję za Wasze wiadomości, za pomoc i nieocenione wsparcie. Potrzebuję Was.”

Dodatkowo artysta przyznał, że ze względu na koszty leczenia sprzedał część swoich pamiątek, aby pokryć wydatki związane z terapią.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Piotr Witczak (@bonusbgc_official)

Tagi


Popularne newsy

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST
NEWS

Oddadzą hołd Pono podczas warszawskiej edycji 120 RAP FEST

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka
NEWS

Muniek Staszczyk ujawnił prawdziwy powód usunięcia z T.Love Jana Benedka

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków
NEWS

Córka Michaela Jacksona pokazała dziurę w nosie, którą ma przez zażywanie narkotyków

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”
NEWS

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?
NEWS

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych
NEWS

Cassie miała poniżać jednego z sexworkerów podczas freak-offów u Diddy’ego. Teraz się ukrywa, żeby nie odebrać dokumentów sądowych

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu
NEWS

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Polecane

CGM
Vito Bambino chciał nagrać z sanah. Przekonał go udział Dawida Podsiadło

Vito Bambino chciał nagrać z sanah. Przekonał go udział Dawida Podsiad ...

Vito zdradza kulisy współpracy z sanah

3 godziny temu

CGM
Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella zarzuca rapująca influencenka?

Diss Fagata na Young Leosię słowo po słowie. Co szefowej Baila Ella za ...

Mocne słowa Fagaty do Leosi

4 godziny temu

CGM
Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young Leosię. „Nie sądziłam, że tak cię boli, że twój chłopak mi lizał patelnie”

Mamy pierwszy kobiecy beef na polskiej scenie? Fagat zdissowała Young ...

„Diss na różową” w sieci

5 godzin temu

CGM
Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Jongmen komentuje wystawienie czerwonej noty Interpolu

Wywiad z Jongmenem będzie miał swoją premierę w czwartek

10 godzin temu

CGM
Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Czy słynny berliński klub techno był inspiracją dla singla Rosalíí?

Czy słynnym berliński klub techno był inspiracją dla hiszpańskiej wokalistki

13 godzin temu

CGM
Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Sabrina Carpenter zagra w nowej adaptacji „Alicji w Krainie Czarów”

Piosenkarka będzie także producentką filmu

14 godzin temu