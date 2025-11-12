Bonus BGC trafia do szpitala psychiatrycznego – kolejny etap leczenia

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Bonus BGC poinformował fanów o rozpoczęciu leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Artysta od lat zmaga się ze schizofrenią paranoidalną, a jego stan zdrowia psychicznego w ostatnim czasie uległ pogorszeniu. Publiczne podzielenie się diagnozą pokazuje, że zdrowie psychiczne wśród polskich raperów jest tematem wartym uwagi.

Co doprowadziło do hospitalizacji?

Na początku października Bonus BGC doświadczył napadu nerwicy lękowej i zdecydował o potrzebie specjalistycznej opieki. W mediach społecznościowych napisał:

„Jutro idę pierwszy dzień do szpitala psychiatrycznego na oddział dzienny. Trzymajcie kciuki. Dziękuję za Wasze wiadomości, za pomoc i nieocenione wsparcie. Potrzebuję Was.”

Dodatkowo artysta przyznał, że ze względu na koszty leczenia sprzedał część swoich pamiątek, aby pokryć wydatki związane z terapią.