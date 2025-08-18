Szukaj
CGM

BOKKA prezentuje „Eyes On Me” – muzyczny manifest niezależności

Nowy album w drodze.

2025.08.18

opublikował:

BOKKA prezentuje „Eyes On Me” – muzyczny manifest niezależności

fot. mat. pras.

Zespół BOKKA powraca z energetycznym i zadziornym singlem “Eyes On Me”, w którym opowiada o odwadze bycia sobą.

Utwór porusza temat zmian, jakie przynosi życie – momentu, w którym opinia innych traci znaczenie, a samotność staje się przestrzenią wolności i spokoju. Charakterystyczne dla BOKKI brzmienie – pulsujące rytmy, intensywna elektronika i bezkompromisowa ekspresja – tworzy muzyczny manifest niezależności.

Nowy album w drodze

“Eyes On Me” to druga zapowiedź nowego etapu w twórczości zespołu. BOKKA nie tylko utrzymuje swój charakterystyczny, enigmatyczny styl, ale również poszerza go o nowe, bardziej dojrzałe brzmienia, które odzwierciedlają ich artystyczną ewolucję. Płyta ma być pełnym zanurzeniem w temat białego mroku – przestrzeni pełnej nieoczywistych emocji i niejednoznacznych przeżyć.

BOKKA od ponad 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do tworzenia wizerunku i muzyki, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi – od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album “Don’t Kiss And Tell”, kosmiczny “Life On Planet B” i apokaliptyczny “Blood Moon”. W zeszłym roku zespół świętował okrągłe 10-te urodziny wydawnictwem „BOKKA HITS 10”, na którym znalazły się nowe wersje znanych piosenek grupy oraz ukryci pod pseudonimami wybitni goście. BOKKA ma na koncie również 4 nominacje do Fryderyków, a jej twórczość polecało wiele zagranicznych mediów.

 

 

Tagi


Popularne newsy

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi
NEWS

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115
NEWS

Bosski odpalił się na Bedoesa i 2115

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”
NEWS

Diss Tedego lepszy? Ten Typ Mes mówi: „sprawdzam”

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”
NEWS

Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede
NEWS

Tomb wytyka Mesowi „częstochowskie rymy” w dissie na Tede

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy
NEWS

Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

RZA chce, by A$AP Rocky i Rihanna nazwali trzecie dziecko po jednym z członków Wu Tang Clanu
NEWS

RZA chce, by A$AP Rocky i Rihanna nazwali trzecie dziecko po jednym z członków Wu Tang Clanu

Polecane

CGM
Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu w kinach

Artyści i influencerzy zaprezentowali teaser dokumentu o drodze do ich ślubu.

3 godziny temu

CGM
Cenicie aktorski talent Ice Cube’a? Zobaczcie nową reklamę „Minecrafta” z jego udziałem

Cenicie aktorski talent Ice Cube’a? Zobaczcie nową reklamę &#822 ...

To na pewno lepsze niż "Wojna światów" z udziałem Cube'a.

3 godziny temu

CGM
Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

Peja odpowiada Tymoteuszowi Puchaczowi

"Podbij no z tym swoim głośniczkiem".

4 godziny temu

CGM
Karin Ann łamie serca i stereotypy w nowym singlu „i was never yours”

Karin Ann łamie serca i stereotypy w nowym singlu „i was never y ...

Współautorką piosenki jest Suki Waterhouse.

4 godziny temu

CGM
Tymoteusz Puchacz nie ma wątpliwości: Bedoes zdeklasował Eripe

Tymoteusz Puchacz nie ma wątpliwości: Bedoes zdeklasował Eripe

A jak Wy oceniacie beef?

5 godzin temu

CGM
Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

Lil Wayne w nowym singlu i klipie Maroon 5

Album "Love Is Like" już dostępny.

7 godzin temu