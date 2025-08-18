BOKKA prezentuje „Eyes On Me” – muzyczny manifest niezależności

fot. mat. pras.

Zespół BOKKA powraca z energetycznym i zadziornym singlem “Eyes On Me”, w którym opowiada o odwadze bycia sobą.

Utwór porusza temat zmian, jakie przynosi życie – momentu, w którym opinia innych traci znaczenie, a samotność staje się przestrzenią wolności i spokoju. Charakterystyczne dla BOKKI brzmienie – pulsujące rytmy, intensywna elektronika i bezkompromisowa ekspresja – tworzy muzyczny manifest niezależności.

Nowy album w drodze

“Eyes On Me” to druga zapowiedź nowego etapu w twórczości zespołu. BOKKA nie tylko utrzymuje swój charakterystyczny, enigmatyczny styl, ale również poszerza go o nowe, bardziej dojrzałe brzmienia, które odzwierciedlają ich artystyczną ewolucję. Płyta ma być pełnym zanurzeniem w temat białego mroku – przestrzeni pełnej nieoczywistych emocji i niejednoznacznych przeżyć.

BOKKA od ponad 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do tworzenia wizerunku i muzyki, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi – od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album “Don’t Kiss And Tell”, kosmiczny “Life On Planet B” i apokaliptyczny “Blood Moon”. W zeszłym roku zespół świętował okrągłe 10-te urodziny wydawnictwem „BOKKA HITS 10”, na którym znalazły się nowe wersje znanych piosenek grupy oraz ukryci pod pseudonimami wybitni goście. BOKKA ma na koncie również 4 nominacje do Fryderyków, a jej twórczość polecało wiele zagranicznych mediów.

