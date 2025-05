Blondshell prezentuje nowy utwór „Event of a Fire” przed premiera albumu „If You Asked For A Picture”

Foto: Daniel Topete

Blondshell (Sabrina Teitelbaum) tuż przed premierą swojego długo wyczekiwanego albumu, If You Asked For A Picture, zaprezentowała ostatni przedpremierowy utwór „Event of a Fire”. Piosenka, która ukazuje Blondshell w jej najbardziej emocjonalnym i filmowym wydaniu, łączy w sobie elementy osobistego wypalenia artystki i dramatycznych doświadczeń, które miały miejsce w jej życiu.

„Event of a Fire” – Inspiracje i Przeżycia

„Event of a Fire” to utwór, który zrodził się z przeżytego przez Teitelbaum stresu związanego z koncertowaniem oraz doświadczenia rzeczywistej ewakuacji z hotelu z powodu pożaru. Artystka opowiada o tym okresie, który wiązał się z uczuciem wypalenia, nie tylko zawodowego, ale także osobistego, co wyraża w słowach: „Tak naprawdę nie chodzi o to, że jestem wypalona koncertowaniem, ale bardziej samym istnieniem”. Ta głęboka emocjonalność przenika do tekstów piosenki, która jest refleksją na temat walki z codziennymi trudami życia.

Teledysk do „Event of a Fire” – Symbolika i Zderzenie Rzeczywistości

W teledysku do utworu występuje Ghjuvanna Benedetti, wschodząca francuska aktorka, a reżyserią zajął się Emilé Moutaud. Teledysk przedstawia historię nurków, z których jeden doświadcza wewnętrznego wypalenia, co symbolizuje zderzenie zwykłych aspektów życia z ciężarem, który nosi w sobie. To wizualna metafora stanu emocjonalnego Teitelbaum, ukazująca momenty, w których osobiste przeżycia łączą się z rzeczywistością.

Album „If You Asked For A Picture” – Inspiracja i Tytuł

Tytuł nadchodzącego albumu If You Asked For A Picture pochodzi od wiersza Mary Oliver z 1986 roku, zatytułowanego „Dogfish”. Wiersz ten zmaga się z pytaniem o to, ile z własnej historii powinno się ujawnić światu, a ile pozostawić dla siebie. W swojej twórczości Blondshell eksploruje te kwestie, próbując uchwycić jedynie „migawki” z życia, które mają swoją prawdę. „Nie muszę opowiadać ci wszystkiego, przez co przeszłam. To tylko kolejna historia kogoś, kto próbuje przetrwać” – mówi Teitelbaum, odnosząc się do swojego procesu twórczego.

Blondshell – Artystka, Która Zawojowała Muzyczny Świat

Po sukcesie swojego debiutanckiego albumu z 2023 roku, który zdobył uznanie krytyków i rzeszę oddanych fanów, Blondshell nie zwolniła tempa. Artystka zagrała ponad 150 koncertów, występując na prestiżowych festiwalach, takich jak Governors Ball, Glastonbury czy Lollapalooza, a także wystąpiła w programach telewizyjnych „The Tonight Show” oraz „CBS Saturday”.

Jej debiut zdobył liczne wyróżnienia na koniec roku, a także znalazł się na listach najlepszych piosenek 2023 roku, m.in. w zestawieniu Baracka Obamy. Blondshell również współpracowała z innymi artystami, jak Bully, a jej singiel „Docket” trafił na listy najlepszych piosenek NPR, Rolling Stone i Esquire.