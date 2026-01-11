Bisz napisał tekst do musicalu „Antygona”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Jeden z najbardziej cenionych polskich tekściarzy, Bisz, oficjalnie wchodzi do świata teatru. Raper napisał teksty do musicalu „Antygona”, którego premiera odbędzie się 16 stycznia 2025 roku w Krakowie. To wyjątkowe wydarzenie łączy klasyczną tragedię Sofoklesa z nowoczesnym językiem rapu i współczesną wrażliwością młodego pokolenia.

Nowoczesna „Antygona” w rapowej odsłonie

„Antygona” to nowa adaptacja antycznej tragedii, opowiedziana w sposób świeży i aktualny. Twórcy spektaklu zestawiają klasycznych bohaterów, ich wartości i chóry z emocjami współczesnej młodzieży. Na pierwszy plan wysuwają się bunt, lęk, zagubienie oraz niepewność wobec świata, co czyni spektakl niezwykle aktualnym.

Rapowa narracja pełni tu kluczową rolę – teksty są dynamiczne, mocne i bezpośrednie, a jednocześnie głęboko zakorzenione w literackiej tradycji.

Bisz autorem tekstów i współtwórcą muzyki

Za teksty piosenek oraz warstwę muzyczną musicalu „Antygona” odpowiada Bisz, który współpracował przy projekcie z kompozytorem Michałem Szlempo. Informację potwierdził sam teatr, podkreślając, że to właśnie Bisz stworzył całą liryczną i rapową konstrukcję spektaklu.

Raper nie ukrywa, że praca nad musicalem była dla niego ogromnym wyzwaniem:

– Napisałem blisko tysiąc pięćset wersów (standardowa rapowa płyta to około czterysta) na potrzeby nowej adaptacji tej antycznej tragedii w Teatrze w Krakowie, w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Wspaniali ludzie, niepowtarzalna tekściarska przygoda i niesamowita muzyka, którą stworzył Michał Szlempo. W tym roku nie było mojej płyty, ale to będzie coś więcej – przekonacie się sami już w styczniu! – napisał Bisz w mediach społecznościowych.

Premiera w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Premiera musicalu „Antygona” została zaplanowana na 16 stycznia 2025 roku o godzinie 19:00. Spektakl zostanie wystawiony w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, działającym przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Projekt zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń teatralnych początku roku, łączące polski rap, teatr dramatyczny i klasyczną literaturę w nowoczesnej formie.