CGM

Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Kołodziejczyk

Fani składają kondolencje

2026.07.16

opublikował:

BIG CYC Skiba Karol Makurat

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

 

 

Tagi


Popularne newsy

The Rolling Stones
NEWS

Mick Jagger wspomina rywalizację z Davidem Bowie i Johnem Lennonem. „Musiałem być konkurencyjny”

Major SPZ Zurnalista
NEWS

Major SPZ o kokainie, seksie, depresji, próbie samobójczej i mieszkaniach sprzedawanych przez długi

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Bad Bunny podbił PGE Narodowy. Warszawa na jeden wieczór stała się stolicą latynoskiej kultury

Budda fot. materiały prasowe Player
NEWS

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Doda para prezydencka
NEWS

Karolina Korwin Piotrowska ostro o Dodzie. Padły mocne słowa: „Trump ma Nicki Minaj. Nawrocki ma Dodę”

Ariana Grande 2026
NEWS

Ariana Grande i Ricky Alvarez znów razem. Para daje sobie drugą szansę po latach

Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl
NEWS

Mandaryna zabrała głos po tym jak Michał Wiśniewski ogłosił, że znowu są parą: „Zamierzam być szczęśliwa”

Polecane

CGM

Adam Konkol odpowiada zespołowi Łzy. Zapowiada walkę o nazwę grupy

Spór o nazwę Łzy trwa od lat

1 godzinę temu

CGM
Eminem 2024

Była żona Eminema zatrzymana po interwencji policji. Miała zaatakować ...

Sprawa Kim Scott zyskała właśnie nowy wymia

2 godziny temu

CGM
Szwed-Chlopy-2okok

Szwed Swd prezentuje „Chłopy Don’t Cry”. Wspólny num ...

Międzynarodowe brzmienie i brytyjski klimat

3 godziny temu

CGM
Budda fot. materiały prasowe Player

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Sąd wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej Kamila "Buddy" Labuddy

3 godziny temu

CGM
Lzy 2026

Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do pos ...

Nazwa grupy zarejestrowana jako znak towarowy

3 godziny temu

CGM
Diddy 2023

Diddy sprzedał luksusową posiadłość za 55 milionów dolarów. To jedna z ...

Głośna transakcja na rynku luksusowych nieruchomości

4 godziny temu