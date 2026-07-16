Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Kołodziejczyk

Zespół Big Cyc przekazał smutną wiadomość. Nie żyje Katarzyna Kołodziejczyk, wieloletnia menedżerka koncertowa grupy, która przez lata odpowiadała za organizację tras i wspierała muzyków w codziennej pracy. Artyści pożegnali ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.

Big Cyc poinformował o śmierci Katarzyny Kołodziejczyk

Informacja o śmierci Katarzyny Kołodziejczyk pojawiła się 15 lipca na oficjalnym profilu zespołu Big Cyc. Menedżerka przez wiele lat była związana z grupą jako tour managerka i odegrała ważną rolę w organizacji koncertów oraz funkcjonowaniu zespołu.

Muzycy opublikowali zdjęcie swojej wieloletniej współpracowniczki, żegnając ją poruszającymi słowami.

Krzysztof Skiba pożegnał współpracowniczkę

Lider zespołu, Krzysztof Skiba, podkreślił, że Katarzyna Kołodziejczyk była kimś znacznie więcej niż tylko menedżerką.

„Wspierała nas z ogromnym zaangażowaniem, była sercem naszej muzycznej rodziny. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Kochamy cię, Kasiu” – napisali członkowie Big Cyca.

Zespół przekazał również wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej.

Fani składają kondolencje

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy od fanów oraz osób związanych z branżą muzyczną. Internauci dzielili się wspomnieniami i składali kondolencje rodzinie Katarzyny Kołodziejczyk.

Wiele osób podkreślało, że była niezwykle ciepłą i oddaną swojej pracy osobą, która przez lata współtworzyła sukcesy Big Cyca i pozostanie ważną częścią historii zespołu.