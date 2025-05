Białas: „Wampiry bały się pić moją krew, bo już by nie wstały po takim stężeniu”. W nowym singlu Szpaku i Tomb

fot. YouTube

Kiedy kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja o nadchodzącej publikacji wspólnego singla Białasa, Szpaka i Tomba, fani gorączkowo wypatrywali premiery. W nocy „Brokeboy” pojawił się na platformach streamingowych, w ciągu dnia doszedł do tego teledysk, który możemy zobaczyć na kanale SBM Labelu.

„Może zainspirować cię moja droga, ale proszę – nie szukaj we mnie idola / Kupiłem diamenty i od ch**a złota, i apartamenty, jarając w c**j zioła” – nawija w swojej zwrotce Białas, by kilka wersów później dodać: „Pamiętam każdy mój przespany dzień, nieprzespaną noc i życie bez celu / Wampiry bały się pić moją krew, bo już by nie wstały po takim stężeniu”.

Czym jest „UPT”?

„Brokeboy” przynosi także zwrotkę Tomba, a także refren Szpaka. W opisie klipu na YouTube znalazł się bardzo oszczędny komentarz. Poza creditsami znajdziemy tam jedynie napis „UPT”. Czym jest „UPT”? Czy to nadchodzący album Białasa? Reprezentant SBM Labelu figuruje jako gospodarz „Brokeboya”, pozostali artyści pojawiają się jako goście. W takiej sytuacji to właśnie solowy album Białasa jest najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem zagadki z „UPT”.