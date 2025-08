Białas „jedzie po Cartiera”

fot. YouTube

Przez polską scenę przetaczają się obecnie dwa beefy – Mes zapowiada, że lada chwila ukaże się jego odpowiedź na diss Tedego, tymczasem Eripe i Bedoes „wypłacili” sobie już po jednej sztuce i czekamy, co wydarzy się dalej.

W środku beefowego okresu na kanale SBM Labelu pojawił się nowy kawałek Białasa zatytułowany „Jadę po Cartiera”. Raper naturalnie nie włącza się do żadnego z konfliktów, choć kto wie, co przyniesie przyszłość. Liczba raperów, o których zahaczają dissy rośnie z każdym kolejnym kawałkiem, więc nie da się wykluczyć, że na pewnym etapie Białas może zostać zaczepiony. Póki co jego ksywka pojawia się tylko w kontekście tego, że to nie on jest autorem dissu Bedoesa „Hit 'Em Up”.

Luźny singiel czy zapowiedź płyty?

„Pieniądze z nieba mi lecą do rąk, dlaczego miałbym ich nie rozpi***ić / Budzę się rano, wychodzę przed dom, a nowa fura na podjeździe stoi” – słyszymy w premierowym kawałku.

Czy „Jadę po Cartiera” to zapowiedź większej całości? Przekonamy się wkrótce.