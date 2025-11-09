Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat pytę

Bedoes zaskoczył fanów swoim najnowszym postem na Instagramie – raper ogolił głowę i zapowiedział premierę pierwszego solowego albumu od niemal pięciu lat.

📌 Nowy singiel i powrót po latach

Na Instagramie Bedoes opublikował post, w którym zdradza szczegóły nadchodzącej muzyki:

„Następny mój post będzie premierą utworu zrealizowanego we współpracy z @kubiproducent, który również będzie pierwszym singlem z mojego solowego albumu. Pierwszego solowego od prawie 5 lat, pierwszego mojego, który zostanie wydany w @2115label i pierwszego po odejściu mojego Dziadka. Do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu. 🥀👫🇵🇱”

Raper podkreśla, że to wyjątkowy moment w jego karierze – pierwszy album wydany w wytwórni 2115 Label oraz pierwszy projekt po odejściu jego dziadka.

🎶 Współpraca i styl muzyczny

Pierwszy singiel z nadchodzącego albumu powstał we współpracy z Kubim Producentem. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego stylu Bedoesa – szczerej, emocjonalnej liryki oraz nowoczesnej produkcji hip‑hopowej, która od lat definiuje jego twórczość.

🔍 Dlaczego warto czekać