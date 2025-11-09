Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat pytę

Bedoes zaskoczył fanów swoim najnowszym postem na Instagramie – raper ogolił głowę i zapowiedział premierę pierwszego solowego albumu od niemal pięciu lat.
📌 Nowy singiel i powrót po latach
Na Instagramie Bedoes opublikował post, w którym zdradza szczegóły nadchodzącej muzyki:
„Następny mój post będzie premierą utworu zrealizowanego we współpracy z @kubiproducent, który również będzie pierwszym singlem z mojego solowego albumu. Pierwszego solowego od prawie 5 lat, pierwszego mojego, który zostanie wydany w @2115label i pierwszego po odejściu mojego Dziadka. Do usłyszenia jeszcze w tym miesiącu. 🥀👫🇵🇱”
Raper podkreśla, że to wyjątkowy moment w jego karierze – pierwszy album wydany w wytwórni 2115 Label oraz pierwszy projekt po odejściu jego dziadka.
🎶 Współpraca i styl muzyczny
Pierwszy singiel z nadchodzącego albumu powstał we współpracy z Kubim Producentem. Fani mogą spodziewać się charakterystycznego stylu Bedoesa – szczerej, emocjonalnej liryki oraz nowoczesnej produkcji hip‑hopowej, która od lat definiuje jego twórczość.
🔍 Dlaczego warto czekać
Bedoes powraca po pięciu latach od ostatniego solowego albumu.
Nowy projekt będzie ważnym rozdziałem w jego karierze, związanym z osobistymi doświadczeniami.
Współpraca z Kubim Producentem zwiastuje wysoką jakość muzyczną i nowoczesne brzmienie.
Ogolona głowa artysty symbolizuje nowy początek i świeże otwarcie w karierze.