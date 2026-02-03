CGM

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”

"Niektóre z mioch decyzji przyprawiły mnie o PTSD, z którym zmagam się do dzisiaj"

2026.02.03

opublikował:

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Wypowiedź Kalego w podcaście Żurnalisty wywołała duże poruszenie w środowisku hip-hopowym. Raper, uznawany za jedną z legend polskiej sceny, otwarcie odniósł się do postaci Bedoesa 2115, podkreślając jego znaczenie dla młodego pokolenia oraz współczesnego rapu w Polsce.

Kali o beefie Bedoesa z Eripe: „Zaimponował mi”

Podczas rozmowy u Żurnalisty padło pytanie o głośny konflikt Bedoesa z Eripe. Kali nie unikał jednoznacznej odpowiedzi i wprost przyznał, że postawa młodszego rapera zrobiła na nim wrażenie.

Choć – jak sam zaznaczył – dzielą ich różnice światopoglądowe i pokoleniowe, to nie zmienia to faktu, że Bedoes jest dziś jedną z kluczowych postaci na scenie.

„Ten gość niesie na barkach pokolenie Z”

Najmocniejsze słowa padły w momencie, gdy Kali odniósł się do roli Bedoesa w kulturze młodego pokolenia. W swojej wypowiedzi jasno zaznaczył, jak dużą odpowiedzialność niesie dziś młody artysta:

„Ten gość jest potrzebny, bo mimo że jesteśmy totalnie różnymi ludźmi, to on niesie na swoich barkach dużą część pokolenia Z”

Według Kalego Bedoes reprezentuje język, emocje i wrażliwość generacji, która dorasta w zupełnie innej rzeczywistości niż wcześniejsze pokolenia słuchaczy rapu.

Krytyka materializmu w rapie: „Wolę jego niż braggowców flexujących się Rolexami”

Kali wprost odniósł się również do nurtu rapu skupionego na luksusie, pieniądzach i statusowych symbolach. W tym kontekście jednoznacznie opowiedział się po stronie autentyczności, którą widzi w twórczości Bedoesa:

„Wolę jego niż tych bragowców flexujących się Rolexami”

To wyraźna krytyka powierzchownego podejścia do rapu i jednocześnie pochwała emocjonalnego, osobistego przekazu, który – zdaniem Kalego – jest dziś znacznie bardziej potrzebny młodym odbiorcom.

Bedoes, Szpaku i odpowiedzialność nowej sceny

W dalszej części rozmowy Kali wymienił również Szpaka oraz innych młodych artystów jako osoby, na których spoczywa obecnie ciężar prowadzenia nowego pokolenia słuchaczy. W dłuższej, bardzo szczerej wypowiedzi podkreślił różnice międzypokoleniowe i rolę młodych raperów:

„Mimo, że nie sympatyzuje z niektórymi jego poglądami, to mu kibicuję i uważam, że on, Szpaku i kilku innych są niezbędnymi na ten moment raperami na scenie, którzy niosą na barkach obecne pokolenie, które mówi już w innym języku. Milenialsi mówią w inny języku niż Gen Z, czy tam Alfa. I tak jak my byliśmy potrzebni, żeby wychować milenialsów, to mój spadek wiąże się też z tym, że ja mówię troszkę innym językiem niż dzisiejsza młodzież. I oni są potrzebni po to, żeby to pokolenie móc prowadzić, ale tzymam kciuki i mam nadzieję, że podejdą do tego zadania poważnie”

Bedoes odpowiada na słowa Kalego

Reakcja Bedoesa na słowa Kalego była niezwykle osobista i emocjonalna. Raper opublikował długi komentarz, w którym nie krył wzruszenia i wdzięczności:

„Nie macie pojęcia, co dla mnie znaczą takie słowa. Ja nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy, których słuchałem w drodze do podstawówki.

Jestem w internecie od 10 roku życia i przez ten czas dorastałem, nagrywałem, wrzucałem, nie myślała, mówił i nie kalkulowałem i tak robię to dziś. Zebrałem za te rzeczy po głowie, niektóre z Moch decyzji przyprawiły mnie o PTSD, z którym zmagam się do dzisiaj, bo miały prawdziwe konsekwencje w prawdziwym życiu, więc słuchanie o sobie takich słów, to nie tylko ogromny zaszczyt dla mnie, ale również ulga i dowód a to, że naprawdę przeszedłem drogę – dla samego siebie.

Chciałbym równie docenić to, że Kali jako gość, który nie ma z tego żadnej korzyści, a wręcz raczej naraża się na krytykę ze strony swoich słuchać za spropsowanie Bedoesa, mimo wszystko mówi to, co myśli. Niesamowicie wiele dla mnie znaczą te słowa i to stanowisko, jako dla rapera, dzieciaka którego trzymam w sobie i mężczyzny, którym się staje . Dziękuję”.

Tagi


Popularne newsy

„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy” – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki”
NEWS

„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy” – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki”

Grammy 2026: Kendrick Lamar wielkim zwycięzcą gali. Pełne podsumowanie najważniejszych nagród muzycznych na świecie
NEWS

Grammy 2026: Kendrick Lamar wielkim zwycięzcą gali. Pełne podsumowanie najważniejszych nagród muzycznych na świecie

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 
NEWS

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”
NEWS

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany
NEWS

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”
NEWS

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026
NEWS

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026

Polecane

CGM
Harry Styles wśród największych podatników w Wielkiej Brytanii. Zapłacił blisko 25 mln funtów podatku

Harry Styles wśród największych podatników w Wielkiej Brytanii. Zapłac ...

Harry Styles znalazł się na liście 100 największych podatników w Wielkiej Brytanii

3 minuty temu

CGM
Nowy plakat i zwiastun biografii Michaela Jacksona ujawnione

Nowy plakat i zwiastun biografii Michaela Jacksona ujawnione

Twórcy zapowiadają, że „Michael” nie będzie jedynie laurką

8 minut temu

CGM
Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne li ...

Fani zauważyli, że liczby w tekście idealnie pokrywają się z tym, co Kylie ujawniła po operacji

5 godzin temu

CGM
Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości: „Moje postulaty zostały wysłuchane z wielkim zaangażowaniem i zrozumieniem przez Waldemara Żurka”

Doda spotkała się z ministrem sprawiedliwości: „Moje postulaty z ...

Piosenkarka walczy o surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami

7 godzin temu

NEWS
Donald Trump grozi pozwem Trevorowi Noahowi po żartach o Jeffreyu Epsteinie na gali Grammy

Donald Trump grozi pozwem Trevorowi Noahowi po żartach o Jeffreyu Epst ...

Prezydent nazwał galę Grammy „najgorszą i praktycznie nie do oglądania”

18 godzin temu

CGM
Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych br ...

"Mimo, że nie sympatyzuje z niektórymi jego poglądami, to mu kibicuję"

19 godzin temu