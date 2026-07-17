bambi: „To, co lata koło mojej mm, to ich wzrok, przeważnie napalony”

bambi zaprezentowała nowy singiel „Warto kłamać”, który jest jej drugim solowym wydawnictwem w 2026 roku. Artystka po raz kolejny udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i nowoczesnym brzmieniem.
Kolejny emocjonalny singiel od bambi
2026.07.17
opublikował: cgm.pl
bambi zaprezentowała nowy singiel „Warto kłamać”, który jest jej drugim solowym wydawnictwem w 2026 roku. Artystka po raz kolejny udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i nowoczesnym brzmieniem.