CGM

bambi: „To, co lata koło mojej mm, to ich wzrok, przeważnie napalony”

Kolejny emocjonalny singiel od bambi

2026.07.17

opublikował:

Bambi Warto klamac

bambi zaprezentowała nowy singiel „Warto kłamać”, który jest jej drugim solowym wydawnictwem w 2026 roku. Artystka po raz kolejny udowadnia, że nie boi się muzycznych eksperymentów, łącząc rap z melodyjnym śpiewem i nowoczesnym brzmieniem.

 

Tagi


Popularne newsy

The Rolling Stones
NEWS

Mick Jagger wspomina rywalizację z Davidem Bowie i Johnem Lennonem. „Musiałem być konkurencyjny”

Budda fot. materiały prasowe Player
NEWS

Zapadł wyrok w sprawie Buddy. Dwóch mężczyzn trafi do więzienia 

Mandaryna 2026 Foto @piotr_tarasewicz - @cgm.pl
NEWS

Mandaryna zabrała głos po tym jak Michał Wiśniewski ogłosił, że znowu są parą: „Zamierzam być szczęśliwa”

Lzy 2026
NEWS

Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do posługiwania się nazwą Łzy”

___TOMB_Red Bull 64 Bars Live_fot.Dominik Czerny-53
NEWS

Tomb nagrał swoje 64 Bars: „Mam układy jakbym chlał z papieżem”

BIG CYC Skiba Karol Makurat
NEWS

Big Cyc w żałobie. Zmarła wieloletnia menedżerka zespołu Katarzyna Kołodziejczyk

Diddy 2023
NEWS

Diddy sprzedał luksusową posiadłość za 55 milionów dolarów. To jedna z najbardziej prestiżowych nieruchomości w Miami

Polecane

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

Mick Jagger znów w centrum uwagi. Jego reakcja po porażce Anglii stała ...

Kibice znów przypominają o "klątwie Micka Jaggera"

1 godzinę temu

CGM
Iron Maiden PGE 2025 foto_ Wojtek Dobrogojski-51

Iron Maiden sprzedali połowę praw do swojej muzyki i wizerunku

"Zrealizujemy nasze plany szybciej"

2 godziny temu

CGM
Nicki Minaj press 1200

Nicki Minaj chce oddalenia pozwu o 275 tys. dolarów. Twierdzi, że nie ...

To nie jedyna sprawa sądowa Nicki Minaj

3 godziny temu

CGM
Bonnie Tyler

Bonnie Tyler zostawiła niepublikowane piosenki. Producent ujawnił nowe ...

Bonnie Tyler nagrywała do ostatnich miesięcy życia

3 godziny temu

CGM
Paris Jackson IG 2025

Paris Jackson i zarząd spadku Michaela Jacksona ponownie w sądzie. Spó ...

Córka Michaela Jacksona ma zastrzeżenia do zarządzania spadkiem

4 godziny temu

CGM
Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl

Doda zachwycona Roxie Węgiel. „Jest świetnym przykładem dla młod ...

"Nie prowadzi hulaszczego trybu życia"

12 godzin temu