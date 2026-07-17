bambi: „To, co lata koło mojej mm, to ich wzrok, przeważnie napalony”

bambi stawia na muzyczne eksperymenty

W utworze „Warto kłamać” raperka prezentuje różnorodne flow i swobodnie przechodzi między śpiewem a rapem. Za produkcję ponownie odpowiada Francis, z którym bambi współpracowała już wcześniej.

Nowy singiel pokazuje kolejną odsłonę jej twórczości i potwierdza, że artystka konsekwentnie rozwija własny styl, nie ograniczając się do jednego gatunku.

Premiera została wyróżniona przez Spotify

Nowy utwór szybko zwrócił uwagę nie tylko fanów, ale również platform streamingowych. bambi pojawiła się na okładce playlisty „Rap Generacja”, co dodatkowo podkreśla znaczenie premiery na polskiej scenie rapowej.

Fani zachwyceni nowym utworem

Pod premierowym numerem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Słuchacze chwalą zarówno emocjonalny klimat utworu, jak i płynne przechodzenie od śpiewanych fragmentów do rapowanych zwrotek.

Wielu fanów uważa, że „Warto kłamać” zapowiada bardzo mocny album i pokazuje artystkę z bardziej dojrzałej strony. Pojawiają się również opinie, że właśnie takie połączenie melodyjności i rapu najlepiej oddaje jej muzyczny charakter.

bambi umacnia swoją pozycję na polskiej scenie

Kolejna premiera potwierdza, że Bambi pozostaje jedną z najpopularniejszych reprezentantek młodego pokolenia polskiego rapu. Artystka konsekwentnie rozwija swoje brzmienie i z każdą premierą dociera do coraz szerszego grona odbiorców.

„Warto kłamać” pokazuje, że nie boi się eksperymentować z wokalem i tworzyć utworów wykraczających poza klasyczne ramy hip-hopu.