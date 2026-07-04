B.R.O prezentuje singiel „Wychowany w Polsce”. Fani z całego kraju współtworzą teledysk

B.R.O powraca z nowym utworem „Wychowany w Polsce”. Wokół singla od kilku dni panuje ogromne zainteresowanie, a wyjątkowy projekt angażujący fanów z całej Polski zdobywa coraz większą popularność w mediach społecznościowych.

B.R.O nagrywa teledysk razem z fanami

Nowy singiel „Wychowany w Polsce” wyróżnia się nie tylko muzyką, ale także nietypową formą promocji. B.R.O wyruszył w ogólnopolską trasę, podczas której spotyka się z fanami i wspólnie z nimi realizuje teledysk do utworu.

Każde kolejne wydarzenie przyciąga liczne grono uczestników, a nagrania ze spotkań błyskawicznie zdobywają popularność w internecie. Dzięki temu fani stali się częścią projektu i mają realny wpływ na ostateczny kształt teledysku.

„Wychowany w Polsce” podbija TikToka

Jeszcze przed oficjalną premierą singla utwór zyskał ogromny rozgłos na TikToku. Najpopularniejsze wideo wykorzystujące fragment piosenki przekroczyło już 800 tysięcy wyświetleń, a użytkownicy platformy opublikowali ponad 2,7 tysiąca filmów z wykorzystaniem nowego dźwięku.

Rosnąca liczba materiałów pokazuje, że „Wychowany w Polsce” ma szansę stać się jednym z największych viralowych hitów tego lata.

Premiera singla i teledysku

Singiel „Wychowany w Polsce” trafił na platformy streamingowe 3 lipca o północy, natomiast oficjalny teledysk został opublikowany tego samego dnia na kanale YouTube B.R.O.

Połączenie muzyki z aktywnym udziałem fanów sprawia, że projekt wyróżnia się na tle standardowych premier i pokazuje, jak dużą rolę w promocji współczesnej muzyki odgrywają media społecznościowe.

B.R.O stawia na bliski kontakt z fanami

Akcja promująca „Wychowany w Polsce” udowadnia, że B.R.O konsekwentnie buduje relacje ze swoją publicznością. Wspólne nagrania, spotkania w różnych miastach oraz ogromna aktywność na TikToku sprawiają, że nowy singiel już od pierwszych dni cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy.