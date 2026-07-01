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Archiwalne nagrania Coldplay trafią na aukcję. Rzadkie materiały z okresu „Parachutes” ujawnione

Wczesne nagrania Coldplay wystawione na aukcję

2026.07.01

opublikował:

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Unikatowe archiwum wczesnych nagrań zespołu Coldplay zostanie wystawione na aukcję w tym tygodniu. Wśród materiałów znajdują się taśmy studyjne, alternatywne miksy oraz dema z sesji, które poprzedzały wydanie debiutanckiego albumu „Parachutes”.

Zbiór daje rzadką możliwość poznania procesu twórczego zespołu na etapie, zanim zdobył światową popularność.

Rzadkie materiały z sesji „Parachutes”

Większość archiwum pochodzi z prywatnych zbiorów producenta i inżyniera dźwięku Chrisa Allisona, który pracował przy wczesnych nagraniach Coldplay w londyńskim studiu Orinoco.

Wśród materiałów znajdują się m.in.:

  • alternatywne wersje utworu „We Never Change”
  • wczesne nagrania „High Speed”
  • dziewięciościeżkowa kaseta z najwcześniejszymi demo zespołu
  • dwa nigdy wcześniej niepublikowane utwory

Według organizatorów aukcji, materiały te dokumentują kluczowy etap rozwoju jednego z najważniejszych zespołów XXI wieku.

Nieznane nagranie Chrisa Martina do Jamesa Bonda

Jednym z najbardziej interesujących elementów archiwum jest akustyczne demo nagrane przez Chrisa Martina jako propozycja utworu do filmu z serii James Bond – „The World Is Not Enough” z 1999 roku.

Ostatecznie tytułowy utwór wykonał zespół Garbage, jednak nagranie Coldplay stanowi dziś cenny materiał historyczny, pokazujący wczesne ambicje zespołu.

„Okno do historii muzyki Coldplay”

Chris Allison, który udostępnił kolekcję na aukcję, podkreślił jej znaczenie dla fanów i badaczy muzyki.

Jak zaznaczył, są to materiały dokumentujące proces powstawania kultowych utworów i zasługują na to, aby trafić do fanów, a nie pozostawać w prywatnym archiwum.

Aukcja Coldplay potrwa do lipca

Sprzedaż archiwalnych nagrań odbywa się za pośrednictwem platformy Wax Poetics i potrwa do 19 lipca.

To jedna z nielicznych okazji, aby zajrzeć do kulis powstawania muzyki, która ukształtowała jeden z najważniejszych albumów brytyjskiej sceny rockowej.

 

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