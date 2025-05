Andre 3000 zaskoczył strojem na Met Gali, a potem wydał niespodziewaną EP-kę

Met Gala jest wydarzeniem, na którym trudno zaskoczyć stylizacją. Gwiazdy dwoją się i troją, by wyglądać na niej jak najbardziej oryginalnie, tymczasem i tak bledną przy Andre 3000. Artysta pojawił się na imprezie Anny Wintour z… fortepianem na plecach. Szybko okazało się, że były członek OutKast promuje w ten sposób swoje nowe wydawnictwo.

To znów nie to, na co czekają fani

Fani nieustannie czekają na rapowy solowy album Andre 3000. Czy taki kiedykolwiek się ukaże? Na razie nic na to nie wskazuje. W 2023 r. artysta wydał wprawdzie krążek „New Blue Sun”, ale był to krążek, na którym artysta grał na flecie. Płyta spotkała się ze znakomitym przyjęciem, ale nie było to jednak to, czego oczekiwali słuchacze OutKast. Dziś w nocy dyskografia artysty poszerzyła się o kolejne wydawnictwo. Tym razem jest to wydawnictwo fortepianowe, co idealnie zgrywa się z wczorajszym strojem muzyka.

Zobaczcie nietypowy strój artysty. Poniżej znajdziecie także odsłuch szesnastominutowej EP-kie „7 piano sketches”.