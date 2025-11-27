Aleberto trafił na TikToka prezydenta Nawrockiego

Foto: instagram/nawrockipl

Na oficjalnym profilu prezydenta Karola Nawrockiego na TikToku pojawiło się nagranie z koncertu Alberto, w którym raper wraz z publicznością skandował nazwisko głowy państwa. Koncert odbył się w połowie listopada w Belgii, a reakcja fanów była spontaniczna i entuzjastyczna.

Komentarz rapera – wsparcie dla młodych i społeczeństwa

Alberto po publikacji nagrania wyjaśnił swoje działania, podkreślając, że mówi „podobnym głosem” co prezydent, który działa dla społeczeństwa, a nie interesów polityków. W opisie filmu opublikowanego na profilu Karola Nawrockiego dodano:

– Młodzi na imprezie wspierają K. Nawrockiego.

Raper dołącza tym samym do grona artystów, którzy utożsamiają się z polityką prezydenta, podobnie jak Peja czy Eldo.

Wideo z koncertu Alberto dostępne na TikToku

Fragment występu można obejrzeć na oficjalnym profilu Karola Nawrockiego na TikToku, gdzie młodzi fani aktywnie wspierają prezydenta.

Młodzi na imprezie wspierają K. Nawrockiego!

♬ dźwięk oryginalny – Nawrocki25