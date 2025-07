Alberto skazany. Raper usłyszał wyrok i poznał wysokość kary

fot. mat. pras.

Alberto miał się pojawić w poniedziałkowy wieczór na nagraniu programu Boxdela. Raper nie dotarł do studia, ponieważ został zatrzymany przez policję. Boxdel przekonywał, że to nic poważnego i że prawnik artysty pracuje nad tym, by ten jak najszybciej wyszedł na wolność. Finalnie Alberto spędził za kratami dwie doby.

Dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za co zatrzymano rapera? Artysta został zatrzymany do kontroli, ponieważ jechał z nieprzepisową prędkością. To uruchomiło lawinę problemów. – Patrol SPEED pełniący służbę na terenie Strzegowa, zauważył kierującego porsche, który w terenie zabudowanym (ul. Wyzwolenia) jechał z prędkością 119 km/h. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany do kontroli drogowej – poinformowała asp. szt. Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, dodając: – Zatrzymany stanął przed sądem w trybie przyspieszonym. Przed upływem 48 godzin usłyszał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu. Na sali sądowej zapadł wyrok – dwa lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 5400 zł grzywny oraz rok prac społecznych przez 30 godzin w miesiącu. Wyrok jest nieprawomocny.

Dodatkową karą są 2 tys. zł mandatu za przekroczenie prędkości oraz 14 punktów karnych.