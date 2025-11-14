25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, Ostrego, Taco Hemingway’a, Kazika i sanah

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS), przygotowywana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV), obchodzi swoje 25-lecie. To jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o rynku muzycznym w Polsce, regularnie pokazujące, czego słuchają i co kupują Polacy.
Od płyt CD do streamingu – ewolucja OLiS
Ćwierć wieku działania OLiS to nie tylko tysiące notowań, ale też obraz tego, jak zmieniała się muzyka – i sposób, w jaki jej słuchamy. Od czasów kaset, przez dominację płyt CD, powrót winyli, aż po erę streamingu – lista ewoluowała wraz z całym rynkiem, stając się jego wiarygodnym barometrem.
W czerwcu 2017 roku, odpowiadając na rosnącą popularność czarnych płyt, OLiS została rozszerzona o zestawienie OLiS – Winyle. Z kolei w styczniu 2023 roku została gruntownie przebudowana i dostosowana do realiów rynku cyfrowego, m.in. połączono sprzedaż fizyczną i streaming albumów cyfrowych w liście OLiS Albumy. Obecnie publikowane są:
25 lat: liczby, rekordy i najczęściej notowani artyści
Ćwierć wieku działania OLiS to imponująca baza danych i wiele muzycznych rekordów. W ciągu 25 lat na listach pojawiło się około 2 tysięcy artystów i blisko 8 tysięcy tytułów albumów, a niektórzy z nich zapisali się w historii zestawienia w wyjątkowy sposób.
Artyści, których albumy były najczęściej notowane na liście OLiS
Kazik Staszewski i zespół Kult mogą także pochwalić się 38 notowaniami, w których zajęli pierwsze miejsce. Tuż za nimi plasuje się zespół Ich Troje, który otwierał zestawienia OLiS 36 razy. Trzecie miejsce należy do artystki młodego pokolenia – sanah, która zadebiutowała w 2020 roku i od tego czasu 30 razy znalazła się na szczycie listy.
Artyści, których albumy były najczęściej notowane na pierwszym miejscu listy OLiS
Albumy, które najczęściej zdobywały pierwsze miejsce
Nie mniej ciekawa jest statystyka dotycząca albumów, które najczęściej zajmowały pierwsze miejsce listy OLiS. Zdecydowanym rekordzistą jest wydany w 2007 roku album Feel zespołu Feel, który liderował zestawieniu aż 26 razy.
Albumy najczęściej notowane na pierwszym miejscu listy OLiS
Dodatkowo O.S.T.R. może pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem: w notowaniu OLiS za okres 19-25 kwietnia 2024 r. aż 12 jego wydawnictw (solo lub w duetach) znalazło się jednocześnie w pierwszej 50-tce zestawienia albumów. Do tego rekordu zbliżył się Taco Hemingway, umieszczając 8 tytułów w jednym notowaniu z marca 2025 roku.
OLiS to nie tylko ranking sprzedaży, ale także kronika zmian, jakie zachodzą w polskim rynku muzycznym. Od 25 lat dostarczamy branży rzetelnych danych i stabilnych narzędzi analitycznych, które pozwalają obserwować, jak zmieniają się gusta słuchaczy i formaty dystrybucji muzyki. Jako ZPAV jesteśmy dumni, że możemy pełnić rolę wiarygodnego eksperta i partnera dla całego sektora – mówi Bogusław Pluta, Dyrektor Zarządzający ZPAV.
OLiS to dziś coś więcej niż tylko lista sprzedaży – to obraz ewolucji polskiego rynku muzycznego i źródło wiarygodnych informacji o jego kondycji. Ćwierć wieku historii, ponad tysiąc notowań i tysiące artystów – to najlepszy dowód, że muzyka w Polsce ma się znakomicie, a ZPAV od 25 lat konsekwentnie dba o jej rozwój i profesjonalizację rynku.
Aktualne notowania OLiS dostępne są na stronie: www.olis.pl.