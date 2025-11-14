25 lat Oficjalnej Listy Sprzedaży OLiS. Historyczne wyniki Podsiadło, Ostrego, Taco Hemingway’a, Kazika i sanah

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS), przygotowywana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV), obchodzi swoje 25-lecie. To jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o rynku muzycznym w Polsce, regularnie pokazujące, czego słuchają i co kupują Polacy.

Pierwsza lista OLiS została przygotowana 30 października 2000 roku, a pierwsze oficjalne notowanie opublikowano 13 listopada 2000 roku, obejmując 50 najpopularniejszych albumów sprzedanych w tygodniu od 23 do 29 października 2000 r. Od tego czasu ukazało się 1 276 notowań, dokumentujących 25 lat historii polskiego rynku fonograficznego i zmian w sposobach słuchania muzyki.

Od płyt CD do streamingu – ewolucja OLiS

Ćwierć wieku działania OLiS to nie tylko tysiące notowań, ale też obraz tego, jak zmieniała się muzyka – i sposób, w jaki jej słuchamy. Od czasów kaset, przez dominację płyt CD, powrót winyli, aż po erę streamingu – lista ewoluowała wraz z całym rynkiem, stając się jego wiarygodnym barometrem.

W czerwcu 2017 roku, odpowiadając na rosnącą popularność czarnych płyt, OLiS została rozszerzona o zestawienie OLiS – Winyle. Z kolei w styczniu 2023 roku została gruntownie przebudowana i dostosowana do realiów rynku cyfrowego, m.in. połączono sprzedaż fizyczną i streaming albumów cyfrowych w liście OLiS Albumy. Obecnie publikowane są:

· OLiS – Albumy (sprzedaż fizyczna oraz streaming albumów cyfrowych)

· OLiS – Single w Streamie

· OLiS – Albumy w Streamie

· OLiS – Albumy Fizycznie

· OLiS – Albumy – Winyle.

Zestawienia obejmują pierwsze 100 pozycji, z wyjątkiem listy płyt winylowych, która zawiera 50 najpopularniejszych tytułów. Dane dotyczące streamingu są gromadzone i analizowane przez niezależną brytyjską firmę Ranger. Do listy raportują najważniejsze serwisy streamingowe w Polsce: Spotify, YouTube, Apple Music, TIDAL i Deezer. Dane dotyczące sprzedaży fizycznej gromadzone są przez firmę Minds & Roses, a raportują je zarówno sklepy sieciowe (np. Empik, Świat Książki), jak i sklepy niezależne, sklepy firmowe wytwórni fonograficznych, a także sklepy internetowe i prowadzące sprzedaż na koncertach.

25 lat: liczby, rekordy i najczęściej notowani artyści

Ćwierć wieku działania OLiS to imponująca baza danych i wiele muzycznych rekordów. W ciągu 25 lat na listach pojawiło się około 2 tysięcy artystów i blisko 8 tysięcy tytułów albumów, a niektórzy z nich zapisali się w historii zestawienia w wyjątkowy sposób.

Najczęściej notowanym artystą w historii OLiS jest Dawid Podsiadło, który pojawił się na liście (solo lub w duetach) 548 razy – po raz pierwszy w 2013 roku. Tuż za nim uplasował się O.S.T.R. z 432 notowaniami (debiut w 2002 roku), a podium zamyka Kazik Staszewski, który sam lub wraz z zespołem Kult był obecny na 340 notowaniach (od 2001 roku).



Artyści, których albumy były najczęściej notowane na liście OLiS Kazik Staszewski i zespół Kult mogą także pochwalić się 38 notowaniami, w których zajęli pierwsze miejsce. Tuż za nimi plasuje się zespół Ich Troje, który otwierał zestawienia OLiS 36 razy. Trzecie miejsce należy do artystki młodego pokolenia – sanah, która zadebiutowała w 2020 roku i od tego czasu 30 razy znalazła się na szczycie listy. Artyści, których albumy były najczęściej notowane na pierwszym miejscu listy OLiS

Albumy, które najczęściej zdobywały pierwsze miejsce

Nie mniej ciekawa jest statystyka dotycząca albumów, które najczęściej zajmowały pierwsze miejsce listy OLiS. Zdecydowanym rekordzistą jest wydany w 2007 roku album Feel zespołu Feel, który liderował zestawieniu aż 26 razy.

Albumy najczęściej notowane na pierwszym miejscu listy OLiS

Dodatkowo O.S.T.R. może pochwalić się wyjątkowym osiągnięciem: w notowaniu OLiS za okres 19-25 kwietnia 2024 r. aż 12 jego wydawnictw (solo lub w duetach) znalazło się jednocześnie w pierwszej 50-tce zestawienia albumów. Do tego rekordu zbliżył się Taco Hemingway, umieszczając 8 tytułów w jednym notowaniu z marca 2025 roku.

OLiS to nie tylko ranking sprzedaży, ale także kronika zmian, jakie zachodzą w polskim rynku muzycznym. Od 25 lat dostarczamy branży rzetelnych danych i stabilnych narzędzi analitycznych, które pozwalają obserwować, jak zmieniają się gusta słuchaczy i formaty dystrybucji muzyki. Jako ZPAV jesteśmy dumni, że możemy pełnić rolę wiarygodnego eksperta i partnera dla całego sektora – mówi Bogusław Pluta, Dyrektor Zarządzający ZPAV.

OLiS to dziś coś więcej niż tylko lista sprzedaży – to obraz ewolucji polskiego rynku muzycznego i źródło wiarygodnych informacji o jego kondycji. Ćwierć wieku historii, ponad tysiąc notowań i tysiące artystów – to najlepszy dowód, że muzyka w Polsce ma się znakomicie, a ZPAV od 25 lat konsekwentnie dba o jej rozwój i profesjonalizację rynku.

Aktualne notowania OLiS dostępne są na stronie: www.olis.pl.