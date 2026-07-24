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15. rocznica śmierci Amy Winehouse. Matka wokalistki: „Była ofiarą własnego sukcesu”

Janis Winehouse wspomina córkę po 15 latach od jej śmierci

2026.07.24

opublikował:

Amy Winehouse - Charles Moriarty

fot. Charles Moriarty

Wczoraj przypadła 15. rocznica śmierci Amy Winehouse, jednej z najwybitniejszych brytyjskich wokalistek XXI wieku. Z tej okazji głos zabrała jej matka, Janis Winehouse, która w poruszającym wywiadzie opowiedziała o życiu córki, jej zmaganiach z uzależnieniem oraz cenie, jaką zapłaciła za światową sławę.

Amy Winehouse zmarła 23 lipca 2011 roku w swoim domu w londyńskiej dzielnicy Camden. Miała zaledwie 27 lat. Śledztwo wykazało, że przyczyną śmierci było przypadkowe zatrucie alkoholem.

„Była ofiarą własnego sukcesu”

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The i” Janis Winehouse przyznała, że ogromna popularność miała ogromny wpływ na życie jej córki.

Jak podkreśliła, Amy nigdy nie zabiegała o światową sławę, jednak zainteresowanie mediów i fanów towarzyszyło jej na każdym kroku. Zdaniem matki wokalistki była ona „ofiarą własnego sukcesu”, ponieważ nie była przygotowana na tak ogromną presję.

Uzależnienie było silniejsze od wszystkiego

Janis Winehouse odniosła się również do problemów córki z uzależnieniem od alkoholu. Według niej Amy przez całe życie zmagała się z brakiem pewności siebie, a alkohol stał się sposobem na zagłuszenie emocjonalnego bólu.

Matka artystki zwróciła uwagę, że osoby uzależnione nie są w stanie po prostu przestać pić z dnia na dzień. Jak zaznaczyła, to właśnie uzależnienie przejmuje kontrolę nad życiem człowieka, dlatego tak ważne jest zrozumienie tego problemu oraz odpowiednie wsparcie.

Rodzina kontynuuje działalność fundacji Amy Winehouse

Z okazji rocznicy śmierci wokalistki rodzina uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym na Camden Market. Bezpłatny koncert był nie tylko hołdem dla Amy Winehouse, ale również okazją do przypomnienia działalności Amy Winehouse Foundation.

Fundacja od 15 lat pomaga młodym kobietom wychodzącym z uzależnienia od alkoholu i narkotyków, oferując wsparcie oraz programy profilaktyczne.

Artyści nadal wspominają Amy Winehouse

W rocznicę śmierci Amy Winehouse pamięć o niej uczcili również inni artyści. Na oficjalnym profilu nieżyjącego Tony’ego Bennetta opublikowano fragment ich wspólnego utworu „Body And Soul”. Wcześniej legendarny wokalista wielokrotnie podkreślał, że talent Amy można porównywać do takich ikon jazzu jak Ella Fitzgerald czy Billie Holiday.

Do wspomnień o wokalistce powrócili również członkowie zespołu The Rolling Stones. Ronnie Wood opowiadał o próbach pomocy Amy w walce z uzależnieniem, natomiast Keith Richards przyznał, że żałuje, iż nie miał okazji lepiej jej poznać. Muzycy wspólnie wystąpili podczas festiwalu Isle of Wight w 2007 roku.

Dziedzictwo Amy Winehouse pozostaje żywe

Pomimo upływu 15 lat Amy Winehouse pozostaje jedną z najbardziej cenionych artystek swojego pokolenia. Jej twórczość nadal inspiruje kolejne pokolenia muzyków i fanów, a działalność fundacji noszącej jej imię pomaga osobom zmagającym się z uzależnieniami. Rocznica jej śmierci stała się okazją do przypomnienia nie tylko wyjątkowego talentu wokalistki, ale także problemów, z którymi mierzyła się przez większość swojego życia.

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