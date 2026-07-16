Zespół Łzy wydał ważne oświadczenie. „Mamy wyłączne prawo do posługiwania się nazwą Łzy”

Zespół Łzy poinformował o ważnym kroku w trwającym od lat sporze dotyczącym praw do nazwy grupy. Muzycy przekazali, że nazwa „Łzy” została oficjalnie zarejestrowana jako słowny Znak Towarowy Unii Europejskiej, co – jak podkreślają – daje im wyłączne prawo do posługiwania się nią w działalności muzycznej.
Zespół Łzy wydał oficjalne oświadczenie
Informacja została opublikowana w mediach społecznościowych zespołu. Artyści podkreślili, że rejestracja nazwy jest ważnym momentem zarówno dla nich, jak i dla fanów.
– „Zespół Łzy jest tylko jeden! To ważny dzień dla nas i dla wszystkich, którzy od lat są częścią naszej muzycznej historii” – napisali członkowie grupy.
Muzycy poinformowali również, że nazwa „ŁZY” została zarejestrowana jako słowny Znak Towarowy Unii Europejskiej pod numerem 019322256.
Wyłączne prawo do używania nazwy „Łzy”
W opublikowanym komunikacie zespół zaznaczył, że rejestracja oznacza objęcie marki pełną ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej.
Jak podkreślono, grupie przysługuje wyłączne prawo do używania nazwy „Łzy” w działalności muzycznej, koncertowej oraz wydawniczej.
Zdaniem muzyków decyzja porządkuje kwestie związane z wykorzystywaniem nazwy i stanowi potwierdzenie dorobku budowanego przez blisko trzy dekady.
Spór o nazwę zespołu trwa od lat
Od kilku lat na polskiej scenie funkcjonują dwa składy występujące pod nazwą Łzy.
Jeden z nich tworzy Adam Konkol, współzałożyciel zespołu, natomiast drugi działa z Sarą Chmiel-Gromalą jako wokalistką.
Od dłuższego czasu pomiędzy obiema stronami trwa spór dotyczący prawa do posługiwania się nazwą legendarnej grupy. W przeszłości zapadały już decyzje dotyczące ochrony znaku w Polsce, a teraz zespół poinformował o uzyskaniu ochrony na poziomie całej Unii Europejskiej.
Podziękowania dla fanów
W swoim oświadczeniu muzycy zwrócili się również do fanów, organizatorów koncertów i przedstawicieli mediów.
Podziękowali za wieloletnie wsparcie i zaufanie, podkreślając, że to właśnie dzięki publiczności historia zespołu trwa nieprzerwanie od niemal 30 lat.
Na zakończenie zapewnili, że nadal będą koncertować pod nazwą Łzy i tworzyć kolejne rozdziały historii zespołu.
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